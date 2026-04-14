¿De qué murió Felipe Staiti, guitarrista de Enanitos Verdes?

El mundo de la música latinoamericana está de luto tras confirmarse la muerte de Felipe Staiti, guitarrista, compositor y fundador de la icónica banda Enanitos Verdes. El artista falleció a los 64 años en el Hospital Italiano de Mendoza, Argentina, dejando un vacío irreparable en la historia del rock en español.
Su partida ocurre en un momento en el que la agrupación continuaba activa, con presentaciones programadas en varios países, incluyendo Guatemala, donde tenían previsto presentarse el próximo 9 de mayo en Quetzaltenango.
¿De qué murió Felipe Staiti?
De acuerdo con reportes de medios argentinos, Felipe Staiti murió tras sufrir complicaciones derivadas de una hemorragia masiva mientras permanecía en terapia intensiva. Su estado de salud se había deteriorado desde finales de 2024, luego de una gira por Latinoamérica.
Durante ese recorrido, el músico habría contraído una bacteria en México, lo que desencadenó una serie de problemas de salud. A su regreso presentó fiebre, deshidratación severa y una pérdida considerable de peso, agravada por su condición de celiaquía.
El propio Staiti había revelado en su momento que llegó a perder cerca de 15 kilos y que su capacidad vocal se vio afectada, obligando a cancelar algunas presentaciones. Sin embargo, su compromiso con la música lo mantuvo activo hasta el final.
Un legado que marcó generaciones
Felipe Staiti no solo fue guitarrista, también se convirtió en uno de los pilares creativos de Enanitos Verdes, banda que fundó en 1979 junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo.
Con el paso de los años, la agrupación se consolidó como una de las más importantes del rock en español, dejando éxitos inolvidables como Lamento Boliviano, La Muralla Verde y Luz de Día, canciones que han acompañado a generaciones enteras.
Tras la muerte de Marciano Cantero en 2022, Staiti asumió también el rol de vocalista, demostrando su entrega y amor por la música al mantener viva la esencia del grupo.
¿Quién era Felipe Staiti?
Nacido el 29 de agosto de 1961 en Mendoza, Argentina, Felipe Staiti mostró su pasión por la música desde muy joven. A los 9 años comenzó sus estudios formales y compuso su primera pieza titulada Canoa.
Influenciado por bandas como Deep Purple, desarrolló un estilo propio en la guitarra eléctrica que con el tiempo se convirtió en sello distintivo de Enanitos Verdes. Su sonido, caracterizado por una Fender clásica de los años 70, marcó la identidad musical de la banda.
A los 17 años formó su primer grupo, Esencia Natural, antes de dar vida a la banda que lo llevaría a la fama internacional.
Gira en marcha y mensaje de la productora
La noticia de su fallecimiento ha impactado también a promotores y seguidores que esperaban su llegada a distintos escenarios. La productora Evolution Prod expresó su pesar en redes sociales:
"Estamos consternados por esta terrible noticia. Como empresa teníamos un show preparado para toda la población de Quetzaltenango y sus alrededores, tener la oportunidad de escuchar en vivo a una banda legendaria que marcó la historia del rock en español. Hoy tristemente rogamos a Dios que le dé fuerzas, ánimo a la familia y equipo de trabajo de Felipe Staiti, cantante y guitarrista de la icónica banda Enanitos Verdes. Descansa en paz".
La muerte de Felipe Staiti representa una nueva pérdida para el rock latino, que en los últimos años ha despedido a varias de sus figuras más emblemáticas.