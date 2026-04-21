 Padre Guilherme Peixoto Lanza Éxito Católico de Bad Bunny
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El padre Guilherme Peixoto lanza versión católica de éxito de Bad Bunny

Un sacerdote modifica la popular canción de Bad Bunny durante un homenaje al Papa Francisco, convirtiendo un éxito musical en un mensaje espiritual que cautiva a los jóvenes católicos.

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Padre Guilherme, Instagram
Padre Guilherme / FOTO: Instagram

El sacerdote y DJ portugués, Guilherme Peixoto, sorprende con una versión cristiana de 'Café con Ron' de Bad Bunny en la Plaza de Mayo.

Guilherme Peixoto reunió a miles de personas en el centro de Buenos Aires para realizar un concierto gratuito en homenaje al papa Francisco poco antes del primer aniversario de su muerte.

La Plaza de Mayo acabó abarrotada con su espectáculo de música electrónica al estilo 'rave', aunque la locura llegó con su versión cristiana de Bad Bunny. "Por la mañana café, por la tarde oración, por la noche Dios con su protección", decía en la canción.

Durante el evento, el sacerdote Guilherme Peixoto homenajeó al Papa Francisco, de origen argentino, reinterpretando mensajes del pontífice y acercando valores de la Iglesia a una generación joven.

El homenaje contó con diversas actividades de carácter religioso y musical, destacándose la actuación del padre DJ como uno de los momentos más esperados. 

El éxito de la adaptación de "Café con ron" radicó en su capacidad para conectar con la comunidad católica de una manera novedosa y alegre.

Guilherme Peixoto, cuya popularidad ha crecido en redes sociales y comunidades religiosas, usa la música electrónica y adaptaciones de canciones populares para transmitir enseñanzas cristianas y revitalizar la presencia juvenil en la Iglesia. Sus versiones han sido coreadas en misas, encuentros y celebraciones especiales.

Su visita a Guatemala

La presencia del sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido internacionalmente como el Padre Guilherme, ha despertado gran interés en Guatemala. 

El religioso estuvo en el país como parte de una serie de actividades espirituales y musicales, lo que motivó a numerosos fieles a documentar su visita a través de fotografías y videos que se han difundido ampliamente en redes sociales.

Uno de los momentos más significativos ocurrió el miércoles 11 de marzo, cuando el sacerdote presidió una misa especial en la Catedral Metropolitana.

La celebración reunió a jóvenes, grupos pastorales y familias que acudieron para participar en el encuentro de fe y aprovechar la oportunidad de compartir de cerca con el sacerdote.

Tras la ceremonia religiosa, asistentes publicaron en sus redes sociales diversas imágenes en las que se observa al Padre Guilherme interactuando con la comunidad, posando para fotografías y compartiendo momentos de oración y reflexión. En algunos videos también se le escucha dirigir mensajes espirituales enfocados en la importancia de la fe, el compromiso y el servicio dentro de la Iglesia.

La pasión del sacerdote por la mezcla de música comenzó cuando, por problemas económicos, organizaba fiestas de karaoke y decidió animar a los jóvenes con canciones de Guns N’ Roses, AC/DC, entre otras. Tomó un curso de DJ y lo convirtió en su nuevo pasatiempo. Su habilidad lo ha llevado lejos: fue invitado a animar la Jornada Mundial de la Juventud en 2023, en Lisboa ante una multitud de 1.5 millones de asistentes.

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