Misa en Catedral de Santiago: DJ Padre Guilherme Presenta

La Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala abrirá sus puertas para un encuentro especial de fe y comunidad encabezado por el sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido internacionalmente como el DJ Padre Guilherme. La actividad se realizará el miércoles 11 de marzo de 2026 a las 5:00 p.m., según confirmaron en las redes sociales.
La invitación surge de la iniciativa Demos Pulso, impulsada por Pulso Labs en coordinación con la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. El objetivo es reunir a la comunidad católica, especialmente a los jóvenes, en un espacio de espiritualidad contemporánea donde la fe se acerque a las nuevas generaciones mediante un lenguaje actual.
El encuentro incluirá una Santa Misa presidida por el sacerdote portugués en el principal templo católico del país. Los organizadores han destacado que será una oportunidad para fortalecer la comunidad, compartir la fe y promover valores de fraternidad y esperanza.
Un sacerdote que conecta con los jóvenes
Guilherme Peixoto, originario de Portugal, es un sacerdote católico que ha ganado notoriedad internacional por combinar su vocación religiosa con su pasión por la música electrónica. Ordenado sacerdote en 1999, desde joven mostró interés por la música y participó en proyectos musicales antes de dedicarse plenamente al ministerio.
Con el paso de los años encontró en la música electrónica una herramienta inesperada para acercarse a los jóvenes. Sus presentaciones como DJ integran techno, elementos sonoros contemporáneos y mensajes espirituales, creando experiencias que buscan transmitir esperanza y comunidad.
Lo que inicialmente comenzó como una iniciativa para recaudar fondos para su parroquia en Laúndos, Portugal, se transformó en un fenómeno internacional. Hoy en día es invitado a eventos religiosos, festivales y encuentros juveniles alrededor del mundo.
Un fenómeno global desde la Jornada Mundial de la Juventud
El reconocimiento global del Padre Guilherme creció notablemente en 2023 durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, uno de los eventos católicos más grandes del mundo.
En aquella ocasión animó a más de un millón de peregrinos con un set de música electrónica previo a la misa papal, generando gran impacto entre los asistentes.
Desde entonces su figura ha despertado interés en distintos países, donde su propuesta es vista como una forma innovadora de conectar la espiritualidad con las expresiones culturales contemporáneas.
Además de Europa, el sacerdote ha participado en eventos religiosos y encuentros juveniles en América Latina, donde su propuesta ha sido recibida con entusiasmo por miles de jóvenes.
Una experiencia de fe en Guatemala
La misa que presidirá en la Catedral Metropolitana forma parte de una serie de actividades que buscan promover un encuentro entre la Iglesia y las nuevas generaciones. Los organizadores han señalado que el evento está abierto a toda la comunidad y representa una oportunidad para vivir la fe desde una perspectiva renovada.
El mensaje central de la actividad gira en torno a la construcción de comunidad y al fortalecimiento de valores espirituales a través de espacios de encuentro que integren cultura, música y espiritualidad.
Con esta visita, Guatemala se suma a la lista de países que han recibido al sacerdote DJ, cuya propuesta busca demostrar que la música también puede convertirse en un puente para acercar a las personas a la fe y fomentar el sentido de comunidad dentro de la Iglesia.
Detalles del evento en Guatemala
El concierto del DJ Padre Guilherme se realizará el miércoles 12 de marzo de 2026 en Explanada 5. Las puertas se abrirán a las 16 horas y el espectáculo principal iniciará a las 18 horas.
La venta de boletos ya está disponible en la plataforma Ticket Live. Se habilitaron cuatro localidades con los siguientes precios:
Ultra: Q690
VIP: Q390
Dancefloor: Q290
General: Q150