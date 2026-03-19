Bad Bunny protege su marca y nombre en Costa Rica

El cantante puertorriqueño Bad Bunny continúa consolidando su presencia internacional, pero esta vez no es por un lanzamiento musical, sino por una estrategia legal. El artista inició el trámite para proteger su marca y nombre en Costa Rica, una decisión que evidencia el peso comercial que ha alcanzado su imagen en la industria del entretenimiento.
De acuerdo con reportes recientes, el proceso se realiza ante el Registro Nacional de Costa Rica, institución encargada de gestionar la propiedad intelectual en ese país. Con esta solicitud, el intérprete busca tener control exclusivo sobre el uso de su nombre artístico en productos, servicios y actividades comerciales vinculadas a su figura.
Registrar una marca no solo protege el nombre, sino que evita que terceros lo utilicen sin autorización en negocios, mercancía o eventos. En el caso de Bad Bunny, esto cobra especial relevancia debido al alto valor comercial que ha desarrollado su imagen en los últimos años.
Entre los beneficios de este registro destacan la exclusividad de uso, la protección contra explotación indebida y la posibilidad de controlar todo lo relacionado con productos oficiales, colaboraciones y experiencias asociadas al artista. El crecimiento del famoso cantante puertorriqueño Bad Bunny va más allá de toda su música.
Bad Bunny se sigue expandiendo
Su marca se ha expandido a sectores como la moda, el entretenimiento, las colaboraciones con grandes empresas y la producción de eventos internacionales. Esto convierte su nombre en un activo valioso que requiere protección en distintos mercados.
Costa Rica, por su parte, se ha posicionado como un país atractivo para artistas internacionales, gracias a su creciente industria de conciertos y consumo cultural. Este contexto explica por qué figuras globales buscan asegurar sus derechos comerciales en el territorio, anticipándose a futuras giras, negocios o lanzamientos.
Además, este registro permite prevenir situaciones como la venta de productos no oficiales, el uso indebido del nombre en negocios locales o la organización de eventos que intenten aprovecharse de su popularidad sin autorización.