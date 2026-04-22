 Pepe Aguilar cuida a Ángela Aguilar tras rumores con Canelo
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Pepe Aguilar vigila a Ángela Aguilar tras supuesto affair con Canelo

Ángela Aguilar y Canelo Álvarez podrían haber sostenido encuentros discretos, mientras su padre toma medidas extremas de vigilancia dentro del hogar para proteger a su hija.

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Ángela Aguilar y Canelo, Instagram
Ángela Aguilar y Canelo / FOTO: Instagram

Las versiones sobre una posible relación entre Ángela Aguilar y Saúl ‘Canelo’ Álvarez han generado controversia en el espectáculo mexicano, tras salir a la luz supuestos métodos de vigilancia en su entorno familiar.

Varias fuentes atribuyen al periodista Javier Ceriani la información que asegura que Pepe Aguilar habría instalado cámaras de seguridad en su casa para monitorear la vida privada de su hija y descubrir encuentros con el campeón de boxeo.

De acuerdo con Ceriani, Pepe Aguilar implementó una vigilancia estricta dentro de la residencia familiar, usando tecnología para estar al tanto de las visitas y actividades de Ángela Aguilar.

El periodista señaló que el cantante habría colocado dispositivos específicamente para captar posibles situaciones íntimas, revelando un nivel de control que ha sorprendido al público.

Según las mismas declaraciones, el objetivo habría sido saber con quién se relacionaba la joven cantante.

Esta vigilancia se habría intensificado ante la sospecha de vínculos sentimentales con personas públicas como el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez, sobre todo a raíz de rumores sobre una crisis personal entre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Encuentros discretos y absoluta reserva

Las versiones señalan que los presuntos encuentros entre Ángela Aguilar y ‘Canelo’ Álvarez se realizaban bajo condiciones de máxima discreción.

El periodista relató que, para evitar la atención de los medios y los seguidores, Ángela utilizó traslados en helicóptero y organizó reuniones privadas en un departamento de Houston, lejos de la atención pública y de los paparazzis.

Además, el informe menciona que las coincidencias entre la cantante y el boxeador tuvieron lugar tanto en eventos privados como en espacios públicos.

En algunos de estos eventos, Ángela Aguilar interpretó el Himno Nacional Mexicano, donde se pudo observar la presencia del boxeador, alimentando así nuevas especulaciones acerca de su cercanía.

Ceriani aseguró que, en caso de ser cierta la relación, tanto Ángela Aguilar como Saúl ‘Canelo’ Álvarez optaron por manejar la situación con total hermetismo para resguardar su vida privada y la de quienes les rodean. Ambos, al encontrarse constantemente en la escena pública, habrían desarrollado mecanismos para proteger la intimidad de sus vínculos, conscientes del escrutinio permanente de los medios.

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La polémica por un video musical y mensajes privados confirmarían la ruptura de los famosos cantantes en su residencia de Zacatecas.

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