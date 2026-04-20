Chats Filtrados: Nodal y Ángela Aguilar Confirman Su Ruptura

En medio de la atención mediática que ha rodeado su relación desde el inicio, Ángela Aguilar y Christian Nodal enfrentan una de las crisis más sonadas del espectáculo mexicano.
A más de un año de celebrar una boda repleta de flashes y titulares, circulan versiones de una inminente separación entre ambos artistas, impulsadas por recientes filtraciones.
La controversia explotó con el lanzamiento de "Un vals", la más reciente canción de Nodal. En el video de este sencillo, aparece una modelo que guarda un notorio parecido con Cazzu, expareja de Nodal y madre de su hija.
Esta decisión habría desatado un fuerte conflicto entre el cantante y Ángela Aguilar, según señalan testimonios provenientes del entorno más cercano a la pareja.
La cuenta de Instagram Reina Venenosa reportó la existencia de chats filtrados de empleados del rancho de la familia Aguilar, ubicado en Zacatecas.
El contenido de estas conversaciones apunta a que la discusión entre los artistas alcanzó un punto crítico, dejando en evidencia la gravedad de la situación.
De acuerdo con estos testimonios, Ángela Aguilar reaccionó de manera tajante tras ver el videoclip. Entre los mensajes que circulan, se menciona que la cantante "mandó sacar la ropa de Christian", señal de que la joven no sólo habría confrontado a su esposo, sino que también le exigió dejar la propiedad en ese instante. Fuentes afirman que, tras la pelea, Nodal retiró todas sus pertenencias y el clóset quedó completamente vacío.
¿Crisis real o estrategia mediática?
El periodista Gustavo Adolfo Infante abordó públicamente el tema, asegurando que la separación ya es un hecho.
No obstante, ninguna de las oficinas de representación de los cantantes ha emitido postura oficial al respecto. Este silencio mantiene la expectativa y especulación entre los seguidores de ambos artistas.
La periodista Flor Rubio también intentó buscar información directa; según relató, al contactar al equipo de Nodal sólo obtuvo respuestas evasivas. Esta falta de claridad alimenta aún más los rumores y refuerza la incertidumbre sobre el verdadero estado de la relación.
En el entorno digital y entre el público se ha abierto la discusión sobre si la polémica es una estrategia de mercadotecnia o el desenlace genuino del matrimonio. Mientras algunos consideran que todo podría formar parte de un plan para mantener relevancia en medios y redes, otros aseguran que la ruptura es irrevocable.