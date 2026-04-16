Cazzu deslumbra sin censura en el estreno de su película

Cazzu volvió a acaparar miradas en la alfombra roja, esta vez durante el estreno de su primera película como actriz, donde eligió un vestido hecho a mano que se robó todos los flashes.
La cantante argentina apostó por un diseño artesanal de crochet con transparencias y un impactante efecto degradado, transformando este tipo de prenda en un atuendo perfecto para una ocasión de gala.
En la premier de "Risa y la cabina del viento", película dirigida por Juan Cabral, Cazzu presentó su faceta de actriz interpretando a la madre de la protagonista: una niña que quiere volver a hablar con su padre fallecido.
Mientras la expectativa por su debut crecía, el foco de atención también estuvo en su espectacular look, seleccionado cuidadosamente para el evento.
El encargado de diseñar el vestido fue Lucas Hortiguera, mejor conocido como Saint Luky o StLuky en redes sociales. Este diseñador oriundo de Buenos Aires ha convertido el crochet en su sello distintivo y expone sus creaciones ante más de cien mil seguidores en Instagram.
Su carácter emprendedor y aire vanguardista lo convierten en uno de los referentes actuales de la moda hecha a mano en Argentina.
Cazzu lució un vestido totalmente tejido a mano, construido con hilo de seda vegetal y elaborado con la técnica de crochet, un trabajo artesanal que pocos se atreven a llevar en alfombras rojas. Saint Luky explicó en redes sociales que primero tejió la base del vestido y luego agregó los flecos usando la técnica de "cadenita", clave dentro del crochet.
Detalles únicos y apuesta por la moda artesanal
El vestido, diseñado especialmente para la ocasión, resaltaba la silueta de Cazzu gracias a su corte ceñido. El color gris dominaba la prenda, pero el toque diferente lo aportaban los flecos laterales, que lucían un degradado del blanco al negro, pasando por reflejos dorados. Por el carácter translúcido del crochet, el vestido ofrecía transparencias sutiles y sofisticadas.
En la esfera de la moda, el crochet se asocia tradicionalmente a prendas bohemias o de playa, pensadas para climas cálidos.
Sin embargo, la cantante desafió estos estereotipos y demostró que la moda artesanal también puede brillar en eventos elegantes y formales.
Saint Luky relató el proceso creativo a través de un video, aunque lamentablemente no pudo documentar cada etapa, ya que las imágenes originales se encontraban en un móvil que le robaron.
El diseñador enfatizó el valor del trabajo completamente manual, recordando que un vestido de estas características requiere dedicación y paciencia.
La propuesta de Cazzu en la alfombra roja refuerza la visibilidad de los diseñadores independientes y de los trabajos hechos a mano, mostrando así el potencial del crochet como una apuesta válida y sofisticada para la moda de alto impacto.