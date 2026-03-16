Oscars 2026: Melissa McCarthy deslumbra en vestido transparente

Melissa McCarthy hizo una entrada espectacular en los Premios Oscar 2026 , acaparando todas las miradas con un atrevido vestido ceñido al cuerpo que brillaba bajo las luces de la alfombra roja.
La estrella de Bridesmaids, de 54 años, lució radiante y segura de sí misma a su llegada a la noche más importante de Hollywood con un espectacular vestido de manga larga, escote alto y un deslumbrante corpiño adornado con cristales.
La silueta ajustada realzaba sus curvas, mientras que miles de brillantes adornos creaban un efecto de cascada en la parte delantera del vestido.
Melissa McCarthy combinó el look glamuroso con pendientes colgantes de diamantes, tacones metálicos de punta y un elegante bolso de mano negro, completando el conjunto con un voluminoso peinado semirecogido y un maquillaje de brillo sutil.
Posteriormente, la actriz estuvo acompañada en la alfombra roja por su marido, Ben Falcone , y la pareja posó junta para los fotógrafos antes de entrar al recinto de la ceremonia.
Ben optó por un estilo clásico con un elegante esmoquin negro sobre un jersey de cuello alto negro, completando el conjunto con un broche plateado y zapatos negros brillantes.
La pareja, que se casó en 2005, se ha convertido en una de las colaboraciones creativas más queridas de Hollywood, participando frecuentemente en películas como Tammy, The Boss y Thunder Force.
Se ha transformado a lo largo de los años.
El vestido de corte impecable realzaba su figura a la vez que derrochaba el glamour propio de la alfombra roja de los Premios Óscar. Los llamativos bordados creaban un look impactante que combinaba el brillo con una sofisticada confección.
Melissa McCarthy ha perdido 43 kilos tras aprender a dejar de preocuparse por su peso, según contó a CBS Mornings .
"Finalmente me dije a mí misma: '¡Por Dios, deja de preocuparte!', y puede que sea lo mejor que he hecho en mi vida", explicó.
"Dejé de preocuparme por mi peso. Dejé de sobreanalizarlo, de darle vueltas a las cosas, de exagerar en todo. Simplemente dejé de preocuparme constantemente por ello, y creo que el hecho de relajarme y no estar tan nerviosa ni rígida al respecto, por extraño que parezca, ha funcionado."
En lugar de obsesionarse con su apariencia, la actriz ha aprendido a centrarse en su interior y a ser un ejemplo para sus hijas, Georgette, de 15 años, y Vivian, de 18.
"Suena cursi, pero creo firmemente que la belleza está en el interior, y sea lo que sea que te pongas por fuera, sé buena contigo misma", declaró a Forbes .
"Utiliza productos que sean buenos para el planeta. Se trata de divertirse con el maquillaje, cuidarse un poco y usar productos que sean saludables para ti."
"Así lo ven mis dos hijas, porque les encanta el maquillaje, pero lo usan de una manera muy interesante. No se lo toman en serio. No es para tanto", añadió.