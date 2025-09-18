 Iggy Azalea muestra sus curvas en un bikini diminuto
Farándula

Iggy Azalea explota sus curvas en un diminuto bikini

La rapera australiana compartió unas fotos presumiendo su perfecta anatomía desde un lujoso yate.

iggyazalea-f658e03b64e7f94283709ed6337c6532.jpg,
FOTO:

Iggy Azalea elevó la temperatura en las redes sociales con una publicación que le quitó la respiración a sus millones de seguidores.

Pese a que está alejada de la música, la cantante australiana no deja de compartir fragmentos de su vida para tener un acercamiento a sus fans.

Esta vez, Iggy Azalea compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que posa con un diminuto bikini blanco con estampado de estrellas, dejando al descubierto su escultural figura de reloj de arena.

Posando desde la cubierta de un yate, Iggy Azalea se mostró radiante y confiada, luciendo sus curvas con orgullo.

El bikini, de corte bandeau, resaltaba su cintura definida. Generó una ola de comentarios y reacciones en Instagram. Sus fans no tardaron en llenar la publicación de elogios.

Esta no es la primera vez que la hermosa artista causa sensación con sus publicaciones en traje de baño, pero cada aparición parece superar a la anterior.  

Iggy Azalea - Instagram

Su decisión

Después de años en la industria musical, Iggy Azalea confesó que la rutina de las giras, por más emocionantes que fueran, terminó por agotarla creativamente, por lo que tuvo que cambiar de camino.  

La maternidad también jugó un papel clave en su decisión. "Me tomé un descanso cuando nació mi hijo", explicó en el podcast Rapid Response.

"Regresé para una gira con Pitbull que fue un éxito, pero en el fondo ya no sentía lo mismo".

Iggy Azalea saltó a la fama en 2014 cuando lanzó su álbum debut The New Classic, del que se desprende su éxito Fancy. Desde entonces ha ganado dos American Music Awards y tres Billboard Music Awards. Además, obtuvo cuatro nominaciones al Grammy.

Después saltó a la plataforma Only Fans para crear contenido para adultos. Sin embargo, entró a los negocios de tecnología y telecomunicaciones.

"Crecer como artista y emprendedor siempre es un desafío y puede dar miedo, pero también es una parte necesaria de la vida", dijo Iggy a Inc. Magazine.

