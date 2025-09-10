Kaeelen García desafía la censura en bikini diminuto

Una vez más, la modelo guatemalteca de OnlyFans, Kaeelen García acaparó la atención en las redes sociales por sus sensuales publicación.
La joven cuyas curvas atraen a miles de seguidores en la plataforma para adultos posó en sensual y diminuto bikini tornasol dejando muy poco a la imaginación.
Como era de esperarse, sus fanáticos no dudaron en reaccionar ante el clip, dejándole atrevidos piropos a la modelo guatemalteca de OnlyFans.
Poco a poco Kaeelen García sigue sumando miles de seguidores a sus diferentes redes sociales. La joven ha destacado por su espectacular figura y sus atrevidos posados con el fin de promocionar su OnlyFans.
Desde que compartió escenario con Karely Ruiz, la fama de la modelo ha subido como espuma. Por medio de sus redes sociales comparte las diferentes colaboraciones que hace con otros modelos de cine para adulto.
Más sobre ella
Originaria de la capital, Kaeelen no solo ha sabido posicionarse como una de las creadoras de contenido para adultos más destacadas del país, sino que también ha demostrado un fuerte compromiso con el emprendimiento y la ayuda social.
La joven también ha trabajado con figuras internacionales como Karely Ruiz, influencer mexicana de OnlyFans, y Valentina Fradegrada, modelo italiana, lo que le ha permitido expandir su marca personal más allá de las fronteras guatemaltecas.