 Nodal lanza canción sobre Ángela Aguilar y su parecido con Cazzu
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Nodal lanza tema dedicado a Ángela Aguilar y aseguran que la modelo se parece a Cazzu

El video de "Un Valsa", inspirado en la hija de Pepe Aguilar ha desatado controversia en redes sociales por la elección de la protagonista.

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cazzu-nodal-angela / FOTO:

Christian Nodal volvió a acaparar la atención del mundo digital tras el lanzamiento de su nuevo sencillo "Un vals", dedicado abiertamente a su esposa Ángela Aguilar

Sin embargo, el verdadero foco de debate en redes sociales no fue la letra romántica, sino la elección de la modelo en el video musical, un detalle que desató controversia y generó un intenso intercambio de opiniones entre los seguidores del artista.

El videoclip presenta a una pareja envuelta en una historia de amor con estética vaquera. Rápidamente, las redes comenzaron a llenarse de comentarios sobre el aspecto de la protagonista.

Muchos usuarios notaron un parecido impactante entre la modelo y Cazzu, expareja de Nodal y madre de su hija. Al mismo tiempo, señalaron que también tenía rasgos similares a Ángela Aguilar, su actual esposa.

  • "Entre a los comentarios, para verificar sino fui la única que vio ese CAZZUal parecido"
  •  "Pensé que era Cazzu"
  • "Es una mezcla de las dos"
  • "La Cazzuángela sí existe"
  • "Cuando se la quieres dedicar a dos" 
  • "Soy yo o la del video se parece a Cazu??? ?"

Impacto en plataformas 

La controversia alcanzó tal magnitud que el video habría sido eliminado de TikTok tras una oleada de críticas dirigidas a la figura de la modelo.

En otras redes sociales, Christian Nodal optó por limitar los comentarios para frenar el debate encendido. No obstante, la conversación no se frenó y continuó expandiéndose a nuevos rincones digitales.

A pesar de las críticas, Christian Nodal dirigió la atención hacia el significado musical y sentimental de "Un vals".

El tema está impregnado de frases románticas como "Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya aprisa", dejando en claro que la canción surge como una declaración de amor y compromiso dedicada a Ángela Aguilar.

  • "Un Vals" de Christian Nodal
Verso 1:

Quiero regalarte un pensamiento

O algo que no muera porque el tiempo va a pasar

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Quiero que te mires con mis ojos

Pa’ que entiendas que lo nuestro va a ser algo atemporal

Pre-Coro:

Vida, como quieras yo te vivo

Yo he elegido este camino pa’ contigo caminar

Coro:

Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya aprisa

Y voy a darte el mundo cuando quieras libertad

Seguiré tus pasos para que jamás te pierdas

Así quieres perderte voy contigo hasta el final

Y voy a regalarte una sonrisa cuando llores

Y un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals

Porque esta vida como tiene malo, tiene bueno

Y entre esas cosas buenas, nuestro amor se hace notar

Verso 2:

Quiero prometerte tantas cosas

Pero quien promete dicen que jamás lo va a cumplir

Por eso mejor te traje rosas

Pa’ que ellas te platiquen lo que yo siento por ti

Pre-Coro:

Vida, como quieras yo te vivo

Yo he elegido este camino pa’ contigo caminar

Coro:

Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya aprisa

Y voy a darte el mundo cuando quieras libertad

Seguiré tus pasos para que jamás te pierdas Así quieres perderte voy contigo hasta el final

Y voy a regalarte una sonrisa cuando llores

Y un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals

Porque esta vida como tiene malo, tiene bueno

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