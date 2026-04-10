Nodal lanza canción sobre Ángela Aguilar y su parecido con Cazzu

Christian Nodal volvió a acaparar la atención del mundo digital tras el lanzamiento de su nuevo sencillo "Un vals", dedicado abiertamente a su esposa Ángela Aguilar.
Sin embargo, el verdadero foco de debate en redes sociales no fue la letra romántica, sino la elección de la modelo en el video musical, un detalle que desató controversia y generó un intenso intercambio de opiniones entre los seguidores del artista.
El videoclip presenta a una pareja envuelta en una historia de amor con estética vaquera. Rápidamente, las redes comenzaron a llenarse de comentarios sobre el aspecto de la protagonista.
Muchos usuarios notaron un parecido impactante entre la modelo y Cazzu, expareja de Nodal y madre de su hija. Al mismo tiempo, señalaron que también tenía rasgos similares a Ángela Aguilar, su actual esposa.
- "Entre a los comentarios, para verificar sino fui la única que vio ese CAZZUal parecido"
- "Pensé que era Cazzu"
- "Es una mezcla de las dos"
- "La Cazzuángela sí existe"
- "Cuando se la quieres dedicar a dos"
- "Soy yo o la del video se parece a Cazu??? ?"
Impacto en plataformas
La controversia alcanzó tal magnitud que el video habría sido eliminado de TikTok tras una oleada de críticas dirigidas a la figura de la modelo.
En otras redes sociales, Christian Nodal optó por limitar los comentarios para frenar el debate encendido. No obstante, la conversación no se frenó y continuó expandiéndose a nuevos rincones digitales.
A pesar de las críticas, Christian Nodal dirigió la atención hacia el significado musical y sentimental de "Un vals".
El tema está impregnado de frases románticas como "Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya aprisa", dejando en claro que la canción surge como una declaración de amor y compromiso dedicada a Ángela Aguilar.
- "Un Vals" de Christian Nodal
Verso 1:
Quiero regalarte un pensamiento
O algo que no muera porque el tiempo va a pasar
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Quiero que te mires con mis ojos
Pa’ que entiendas que lo nuestro va a ser algo atemporal
Pre-Coro:
Vida, como quieras yo te vivo
Yo he elegido este camino pa’ contigo caminar
Coro:
Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya aprisa
Y voy a darte el mundo cuando quieras libertad
Seguiré tus pasos para que jamás te pierdas
Así quieres perderte voy contigo hasta el final
Y voy a regalarte una sonrisa cuando llores
Y un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals
Porque esta vida como tiene malo, tiene bueno
Y entre esas cosas buenas, nuestro amor se hace notar
Verso 2:
Quiero prometerte tantas cosas
Pero quien promete dicen que jamás lo va a cumplir
Por eso mejor te traje rosas
Pa’ que ellas te platiquen lo que yo siento por ti
Pre-Coro:
Vida, como quieras yo te vivo
Yo he elegido este camino pa’ contigo caminar
Coro:
Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya aprisa
Y voy a darte el mundo cuando quieras libertad
Seguiré tus pasos para que jamás te pierdas Así quieres perderte voy contigo hasta el final
Y voy a regalarte una sonrisa cuando llores
Y un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals
Porque esta vida como tiene malo, tiene bueno