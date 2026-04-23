 Concierto de Miel San Marcos en cárcel de El Salvador
Farándula

Impresionantes imágenes del concierto de Miel San Marcos en prisión de El Salvador

La reconocida banda guatemalteca de música cristiana compartió las imágenes de los reos repitiendo "Rey de reyes" mientras alzaban las manos desde penal del país vecino.

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Miel San Marcos , Captura de video
Miel San Marcos / FOTO: Captura de video

La banda guatemalteca de música cristiana contemporánea, Miel San Marcos, publicó las imágenes del concierto que realizó la noche del miércoles, 22 de abril, dentro de un penal en El Salvador, denominado La Esperanza, conocido como Mariona. 

"CRISTO El único que puede darnos libertad, perdón y salvación, solo en Su Nombre hay vida eterna.Así adoramos en esta oportunidad desde el centro penal La Esperanza (Mariona) desde el Salvador", publicó la banda por medio de sus redes sociaesl.

Asimismo, agradeció a las autoridades del centro penitenciario y al presidente Nayib Bukele por abrir las puertas y permitir que el evangelio sea predicado en este lugar.

La Mariona está ubicada en las afueras del norte de la ciudad de San Salvador. Fue la prisión más grande de El Salvador antes de la apertura del Centro de Reclusión Antiterrorista, con una población de 33,000 habitantes para 2023.

Miel San Marcos 

Más allá de la música, el grupo enfoca su ministerio en la renovación espiritual y la adoración, e incluso cuentan con la fundación "FE y AMOR" para apoyo social.

Miel San Marcos es una destacada banda guatemalteca de música cristiana contemporánea, fundada en el año 2000 por los hermanos Josh, Luis y Samy Morales en San Marcos, Guatemala. Con más de 25 años de trayectoria, son reconocidos por éxitos como "No Hay Lugar Más Alto", "Proezas" y "Danzo en el Río", consolidándose como referentes internacionales de alabanza y adoración.

La banda surgió en el seno de la iglesia Tabernáculo de Avivamiento (Ministerios Elim) en San Marcos, Guatemala y desde entonces han recorrido más de 25 países y grabado más de una docena de álbumes, muchos en vivo ante audiencias masivas, incluyendo el Anaheim Convention Center y el Madison Square Garden.

Estos son algunos de los títulos de la destacada discografía de Miel San Marcos:

  • Proezas (2012) 
  • Como en el Cielo (2014) 
  • Tu Habitación (2016 - su primer álbum de estudio)
  • Pentecostés (2017) 
  • EVANGELIO (2022)

Han ganado 4 Dove Awards, Premios Arpa y han sido nominados al Latin GRAMMY.

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