 Código de vestimenta Met Gala 2026
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¿Cómo será el riguroso código de vestimenta en la Met Gala 2026?

Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams presidirán la gala más esperada del año, donde la moda dejará de ser ropa para convertirse en arte puro.

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Met Gala, Met Gala
Met Gala / FOTO: Met Gala

La Met Gala 2026 tiene un código de vestimenta que no admite medias tintas: "La Moda es Arte" o Fashion Is Art. Dicho lema regirá la alfombra roja del evento más exclusivo de la industria fashion el próximo lunes 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Lejos de ser una consigna decorativa, esta directriz redefine por completo la manera en que las celebridades concebirán sus looks para la noche. El dress code, presentado oficialmente en febrero, responde al espíritu de la exposición central del año, titulada "Arte del Traje", que se inaugurará en las nuevas Galerías Condé M. Nast del museo, un espacio de casi 1.115 metros cuadrados.

La propuesta curatorial invita a los diseñadores y sus clientes a tratar el cuerpo humano como un lienzo en blanco, explorando la individualidad y la universalidad de la experiencia corporal a través de la indumentaria. Esto significa que los invitados no deberán pensar en un "look" para la ocasión, sino en una manifestación artística que dialogue con la exposición.

La diferencia no es semántica: implica que cada elección de tela, silueta y detalle deberá responder a una intención estética y conceptual propia de una obra de arte. Cabe destacar que la muestra reunirá cerca de 400 objetos y prendas, incluyendo piezas del Instituto del Traje, pinturas, esculturas y obras de todos los departamentos curatoriales del Met.

Más de la MET

El recorrido abarca aproximadamente 5.000 años de historia del arte y examina las representaciones del cuerpo vestido desde múltiples perspectivas culturales.  La estructura curatorial divide los objetos en "tipos de cuerpo temáticos", desde el clásico o el desnudo hasta categorías menos exploradas como el cuerpo embarazado o el envejecido.

Andrew Bolton, curador del Costume Center del MET, ha señalado que la exposición busca resaltar la conexión profunda entre el cuerpo y la ropa que lo cubre, entendiendo la moda como una forma de arte efímero.

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En cuanto a las copresidentas de la velada 2026, los nombres no dejan lugar a dudas sobre el nivel del evento: Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour encabezarán la noche junto al comité liderado por Anthony Vaccarello y Zoë Kravitz.

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