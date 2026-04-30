Enrique Iglesias causa furor al dejarse besar por fan

Enrique Iglesias generó controversia en redes sociales tras compartir en X un video donde una fan lo besa apasionadamente en la boca mientras él la abraza y la toma de la cadera.
El episodio, captado en video y viralizado rápidamente, mostró cómo la admiradora aprovechó la oportunidad para tomarse una selfie y, en medio del entusiasmo, besó prolongadamente al cantante.
En las imágenes, la fanática se acerca y se lanza sobre el artista español de 50 años. La reacción de Enrique Iglesias sorprendió a muchos, ya que en lugar de apartarse permitió el beso y agarró efusivamente a la mujer de la parte baja de la cadera antes de retirarse lentamente.
"Esta chica se volvió loca", escribió el cantante en su publicación.
Las reacciones al video no tardaron en llegar. Usuarios en X cuestionaron tanto el comportamiento de Enrique Iglesias como el de la fan, generando un intenso debate sobre los límites entre artista y público. Entre los comentarios, destacan aquellos que tachan de imprudente la actitud de la seguidora y la recepción permisiva del cantante.
- "Esta mujer está loca. ¿Qué demonios estoy viendo?"
- "Oh sí, Enrique. Me parece que tú también querías que pasara"
- "Esto se salió de control rapidísimo. ¿Están enamorados o qué pasa?"
- "Oh sí, nada grita auto-respeto como besar a una celebridad que no te reconocería en una fila"
- "Imagina esto en el género opuesto y la indignación de las feministas. Los hombres no tienen respeto en la Tierra"
La llegada de un nuevo hijo
La controversia sobre el video llega días después de que Enrique Iglesias y Anna Kournikova anunciaran la llegada de su cuarto hijo.
La pareja mantuvo el embarazo alejado del ojo público hasta sus últimos meses y recientemente revelaron el nacimiento de Romeo el 17 de diciembre.
Según relató la propia Kournikova en redes sociales, prefirió no mostrar el rostro ni el género de su bebé en un inicio, y recién en marzo confirmó que su cuarto hijo se llamaba Romeo y era un niño. Personas cercanas al cantante compartieron que la pareja está muy emocionada y disfruta plenamente esta nueva etapa.
El nacimiento de Romeo fue confirmado a través de publicaciones en las redes sociales, donde se destacó la alegría de la familia. Fuentes cercanas declararon a la revista People que ambos "están en la nube" tras la llegada del pequeño.