 Britney Spears: Acusada de Conducir en Estado de Ebridad
Farándula

Britney Spears es acusada formalmente de conducir en estado de ebriedad

La cantante enfrenta un cargo menor por conducir bajo los efectos de alcohol y drogas en California; su ingreso a rehabilitación fue influenciado por sus hijos, preocupados por su bienestar.

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britney-spears-emisoras-unidas.jpg / FOTO:

Britney Spears enfrenta un proceso legal en California tras recibir una acusación formal por conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.

Fuentes judiciales confirmaron que la cantante, de 44 años, fue arrestada la madrugada del miércoles 4 de marzo y liberada al día siguiente poco después de las seis de la mañana.

La fiscalía del condado de Ventura clasificó el hecho como un delito menor, presentando cargos formales ante el tribunal. Según los documentos judiciales, Britney Spears habría manejado en estado de intoxicación provocada tanto por consumo de alcohol como de drogas.

Las autoridades detallaron que el procedimiento sigue las prácticas comunes en situaciones de este tipo en California, donde conducir bajo la influencia de sustancias puede considerarse delito menor bajo ciertos factores. 

Variables como la falta de antecedentes, el grado de intoxicación y la ausencia de accidentes o lesiones influyen en la tipificación.

Un representante de Britney Spears confirmó después del arresto que la artista ingresó por voluntad propia a un centro de rehabilitación, aunque no se brindó información adicional sobre el tipo de asistencia que está recibiendo.

El rol de sus hijos y el entorno personal

Según una fuente cercana citada por la revista People, los hijos de Britney Spears, Sean Preston (20) y Jayden James (19), desempeñaron un papel decisivo en la decisión de buscar ayuda profesional. La fuente señaló:

"Sus hijos fueron una parte importante para que fuera a rehabilitación. Han sido claros con ella. Solo quieren que esté bien".

La misma fuente añadió que la cantante experimentó un gran impacto emocional tras el arresto y expresó miedo ante la posibilidad de ir a prisión.

Durante varias semanas, Britney Spears procesó lo sucedido y, de acuerdo con su entorno, entendió que iniciar rehabilitación era la mejor alternativa para su situación actual.

La oficina del fiscal del distrito señaló que el caso podría resolverse a través de la figura legal conocida como "wet reckless", una alternativa frecuente en delitos menores de conducción bajo efecto de sustancias. Este mecanismo aplica principalmente cuando:

  • No existen antecedentes previos de conducir bajo la influencia de alcohol o drogas.
  • No hubo accidente ni lesiones asociadas al incidente.
  • El nivel de alcohol en sangre es bajo.

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