Incautan varios ilícitos tras requisa en cárcel Renovación 1

Desde muy temprano, integrantes del Ejército de Guatemala, Policía Nacional Civil (PNC) y Sistema Penitenciario, entre otros, desarrollaron una requisa en la Cárcel de Máxima Seguridad Renovación 1 con el saldo de varios objetos ilícitos localizados y decomisados.
Las fuerzas de seguridad destacaron que entre los artículos encontrados figuran ocho teléfonos celulares, un enrutador de internet, un panel solar para cargador y 80 cajetillas de cigarros.
Las autoridades también reportaron el hallazgo, dentro de Renovación 1, de cuatro objetos punzocortantes, una aguja para tatuar, tres recipientes para moler droga, 26 colmillos de presunta cocaína y 49 paquetes para envoltorios de presunta marihuana.
Asimismo, encontraron nueve paquetes medianos de presunta marihuana, dos paquetes de presunta piedra de crack, 60 puros de presunta marihuana, 21 cargadores para teléfono y cuatro cables de electricidad.
Requisa en Renovación 1 finaliza temprano
"Estas acciones reflejan el compromiso del Ejército de Guatemala con el respeto al marco legal vigente, la transparencia institucional y la protección de la población", afirmó el Ejército de Guatemala para finalizar el reporte de los objetos encontrados.
Al finalizar el procedimiento, las fuerzas de seguridad mostraron todos los objetos prohibidos que fueron encontrados en las instalaciones del centro carcelario.
Tras mostrar al público los hallazgos, las autoridades empacaron los artículos para que el Ministerio Público haga las investigaciones pertinentes. El operativo arrancó desde la madrugada y las autoridades oficializaron resultados pocas horas después.
Historial reciente de Renovación 1
El pasado 23 de enero, las autoridades también desarrollaron una requisa de gran magnitud en el mismo centro carcelario. Según las autoridades, las acciones se hicieron en seguimiento al motín que se registró esa misma semana, que derivó en la toma de rehenes por parte de varios reclusos.
En ese momento, los inconformes exigían mejoras. Las autoridades reportaron que algunos líderes de pandillas pedían que les permitieran en ingreso de aire acondicionado, comida rápida y cama del tamaño "King Size". Sin embargo, las autoridades se negaron a negociar y retomaron el control 24 horas después.
El operativo para retomar el control de la prisión causó una ola de violencia en las calles de la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños. Integrantes de la pandilla del Barrio 18 ejecutaron varios ataques armados que tuvieron como blanco a varios agentes de la PNC, quienes fueron agredidos con arma de fuego por sorpresa.
Los ataques armados, que ocurrieron ese día, 18 de enero de 2026, cobraron la vida de al menos 11 agentes de la PNC. Las autoridades del Ejecutivo declararon tres días de duelo por la violencia que se vivió ese día.