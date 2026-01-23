Requisa masiva en Renovación 1 tras motín reciente

Las fuerzas de seguridad llevan a cabo este viernes 23 de enero una requisa de gran magnitud en el Centro Carcelario de Máxima Seguridad Renovación 1, ubicado en el departamento de Escuintla, en seguimiento del motín que se registró el pasado fin de semana en el marco del cual hubo retención de rehenes y se generaron serios daños a la estructura de la prisión.
Según la información compartida, el objetivo de este operativo es localizar armas de fuego, drogas u otros objetos que hayan podido ser ingresados de forma ilícita al recinto carcelario.
Las acciones de verificación de los distintos espacios de esta prisión están a cargo de guardias del Sistema Penitenciario e investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC). Son más de 300 agentes los que cumplen con esta inspección, quienes forman parte de diferentes unidades de la entidad de seguridad, entre estas la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).
Sumado a las labores del amplio contingente de las fuerzas de seguridad, se cuenta con presencia de elementos del Ejército de Guatemala que mantienen la seguridad perimetral mientras se desarrollan las diligencias.
Renovación 1 está destruida en un 60%
Los privados de libertad que se encuentran en la cárcel Renovación 1 se amotinaron el pasado fin de semana, liderados por Aldo Dupie Ochoa, alias "el Lobo". De esta manera exigían que se les permitiera el ingreso de camas, refrigeradoras, aparatos de aire acondicionado, entre otros elementos.
En el marco de los disturbios, los reclusos incendiaron las instalaciones. El Sistema Penitenciario señaló que el mayor daño se concentra en el área administrativa y cuadras de guardias. Aunque también los sectores de privados de libertad presentan daños.
En general, la prisión quedó destruida en un 60 por ciento, de acuerdo con la información compartida por autoridades. En ese sentido, el Ministerio de Gobernación ya confirmó que se iniciará el remozamiento en los próximos días.
Mientras tanto, el centro de detención es resguardado por el Ejército, que busca evitar que los presos nuevamente tengan acceso a tecnología que permita comunicarse al exterior y seguir dirigiendo a pandilleros para que cometan crímenes.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7