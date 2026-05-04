 Cameron Díaz da la bienvenida a su tercer hijo a los 53 años
Farándula

A sus 53 años, Cameron Díaz le da la bienvenida a su tercer hijo

La actriz y su esposo, Benji Madden, han recibido con alegría a su tercer hijo, Nautas, un nombre que rinde homenaje a la cultura del anime.

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Cameron Díaz y Benji Madden, Instagram
Cameron Díaz y Benji Madden / FOTO: Instagram

Cameron Díaz y Benji Madden sorprendieron a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su tercer hijo, Nautas, noticia que reveló el propio Benji en redes sociales.

El músico compartió la alegría que embarga a la familia, destacando que sus hijos se encuentran sanos y agradecidos por este nuevo capítulo en sus vidas.

La llegada de Nautas Madden no solo amplía la familia, sino que refuerza el enfoque reservado de la pareja respecto a su vida personal.

 Benji, de 47 años, fue el encargado de dar a conocer la noticia mediante un mensaje en Instagram, acompañado por la frase:

"Cameron y yo estamos felices, emocionados y sintiéndonos muy bendecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo!".

Cameron Díaz respondió públicamente con una serie de emojis de corazones rojos, reafirmando el momento de felicidad que viven.

Según explicó Benji Madden, el nombre Nautas tiene raíces en el latín "nauta", que significa "marinero, navegante o viajero", y rinde homenaje al universo del anime "One Piece", uno de los temas favoritos de la familia.

El músico añadió que Nautas representa "aquel que emprende un viaje y no teme lo desconocido", dando un significado especial a la elección del nombre.

Una familia reservada y consistente en su privacidad

Cameron Díaz y Benji Madden han decidido mantener la vida de sus hijos fuera del escrutinio público. Siguiendo el mismo patrón de discreción que con los nacimientos de sus primeros hijos, la pareja no había dado indicios de la espera de un nuevo bebé.

Ambos son padres de Raddix, de 6 años, y Cardinal, de 2, quienes según reportes, nacieron por vientre subrogado, aunque la pareja no ha confirmado si Nautas llegó al mundo por la misma vía.

Desde el nacimiento de su primogénita, Cameron Díaz y Madden dejaron claro que la privacidad de sus hijos es una prioridad. En aquel entonces, publicaron un comunicado en el que expresaban:

"Aunque estamos llenos de alegría, sentimos un fuerte instinto de proteger la privacidad de nuestra pequeña. No publicaremos fotos ni compartiremos más detalles, salvo que es muy, muy linda".

Cuando nació Cardinal, la pareja reiteró esta política de no difundir imágenes ni detalles personales. En marzo de 2024, aseguraron a sus seguidores que el bebé era "muy lindo", pero mantuvieron la reserva sobre su aspecto o datos íntimos.

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