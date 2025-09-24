Rihanna da a luz a su tercera hija: ¡Primera foto exclusiva!

La cantante Rihanna y el rapero A$AP Rocky —cuyo nombre real es Rakim Mayers le han dado la bienvenida a su tercer hijo, una niña.
Los famosos anunciaron oficialmente el nacimiento de su tercera hija, Rocki Irish Mayers, mediante una publicación en Instagram donde Rihanna compartió una fotografía de la recién nacida envuelta en una manta rosada, junto a zapatitos o guantes de boxeo para bebé adornados con lazos de satín.
Rocki se une a sus dos hermanos mayores: RZA, nacido en mayo de 2022, y Riot Rose, nacida en agosto de 2023.
Rihanna reveló que estaba embarazada por tercera vez durante la Met Gala 2025, uno de los eventos más mediáticos de la moda, donde dejó ver su vientre con un conjunto que lo mostraba claramente.
En esa ocasión, A$AP Rocky, copresidente del evento, también confirmó la noticia tras ser felicitado por los medios.
El anuncio fue recibido con entusiasmo por los fanáticos y algunos famosos que no dudaron en felicitar a la pareja por esta noticia.
Además, muchos medios han resaltado cómo Rihanna continúa utilizando eventos de alto perfil como plataformas para compartir aspectos de su vida personal, construyendo narrativas que combinan maternidad, moda, fama y estilo.
Rihanna ya había comentado en el pasado que consideraba que formar una familia numerosa podría ser algo natural para ella, y que no necesariamente requiere seguir los cánones tradicionales.
Feliz familia
Rihanna y A$AP Rocky presentaron al mundo a su primer hijo, RZA, en la portada de marzo de 2023 de la edición británica de la revista Vogue.
Curiosamente, en aquella sesión de fotos, la artista ya estaba embarazada de su segundo bebé, aunque en ese momento ni siquiera ella lo sabía, tal y como confesó después en su cuenta de Instagram, en la que acumula 149 millones de seguidores.
En la conversación con la revista, la cantante aseguraba que no le importaría tener entre tres o cuatro hijos: "Que venga lo que tenga que venir. Mi deseo sería tener más hijos, pero tendré los que Dios quiera para mí".
Rihanna y A$AP Rocky comenzaron su relación a principios de 2020, aunque se conocían desde hacía tiempo. El rapero había participado en el Diamond Tour de Rihanna de 2013