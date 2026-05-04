Georgina Rodríguez Brilla en la Met Gala con Look Viral

La Met Gala 2026 volvió a reunir a las figuras más influyentes del mundo de la moda, pero una de las apariciones que más conversación generó fue la de Georgina Rodríguez. La modelo e influencer sorprendió con un look cargado de simbolismo, lujo y detalles ocultos que rápidamente la posicionaron entre las más comentadas de la noche.
El evento, celebrado el 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York bajo la temática "Fashion is Art", permitió a las celebridades explorar la moda como una forma de expresión artística. En este contexto, Georgina apostó por una propuesta profundamente personal, donde la fe, la elegancia y la alta costura se fusionaron en una sola pieza.
Un vestido inspirado en la fe
Para esta edición, Georgina Rodríguez lució un vestido en tono azul agua diseñado por Ludovic de Saint Sernin, caracterizado por una silueta tipo corsé, transparencias delicadas y un velo etéreo con bordados florales. La pieza fue confeccionada a mano en París y destacó por su estética sofisticada y espiritual.
El propio concepto del look nació de su devoción a la Virgen de Fátima, una inspiración que ella misma compartió en redes sociales. Según explicó, la suavidad de la figura y los tonos azul claro de esta representación religiosa fueron la base del diseño, llevando la espiritualidad al mundo de la alta costura.
Detalles ocultos que cuentan una historia
Más allá de lo visual, el vestido guardaba elementos íntimos que elevaron su significado. En el interior de la prenda, cerca del corazón, fueron bordadas a mano dos frases en español: "Donde ella está, el alma encuentra refugio" y "Y líbranos del mal, amén", concebidas como una oración personal dentro del diseño.
Además, el look incorporó encajes franceses, detalles pintados a mano y un trabajo artesanal que resaltó la minuciosidad de la pieza. Cada elemento fue pensado para transmitir una conexión emocional, alineándose con la temática de la gala.
El rosario millonario que acaparó miradas
Uno de los elementos más impactantes del atuendo fue el rosario que Georgina Rodríguez llevó como accesorio, considerado una de las piezas más lujosas de la noche. Elaborado en oro blanco de 18 quilates, con diamantes y perlas, este accesorio no solo funcionó como joya, sino también como símbolo de fe.
El rosario, valorado en millones de euros, incluía grabados con los nombres de su familia, convirtiéndolo en un objeto íntimo y cargado de significado personal.
¿Quién es Georgina Rodríguez?
Georgina Rodríguez es una modelo, empresaria e influencer hispano-argentina que alcanzó notoriedad internacional por su relación con el futbolista Cristiano Ronaldo. Con millones de seguidores en redes sociales, ha construido una carrera en la industria de la moda, participando en campañas, portadas de revistas y eventos de alto perfil.
En los últimos años, su presencia en el mundo fashion ha crecido notablemente, consolidándose como una figura recurrente en eventos internacionales y semanas de la moda.