 Met Gala: 5 Inusuales Reglas que Deben Seguir los Invitados
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Met Gala: cinco extrañas reglas que los invitados deben seguir durante el evento

La Met Gala no solo es moda, también es disciplina total. Estas son las normas que deben cumplir las celebridades en la noche más exclusiva del año.

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Met Gala, Redes sociales de Met Gala
Met Gala / FOTO: Redes sociales de Met Gala

La Met Gala, considerada uno de los eventos más importantes del mundo de la moda, no solo destaca por sus espectaculares atuendos y la presencia de grandes celebridades, sino también por una serie de reglas estrictas y poco comunes que todos los invitados deben seguir. Celebrada cada primer lunes de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, la gala es cuidadosamente supervisada por Anna Wintour, quien decide desde la lista de invitados hasta los detalles más específicos del evento.

Aunque para muchos representa una noche de libertad creativa, lo cierto es que existen normas claras que buscan mantener el orden, la exclusividad y la elegancia del evento. Desde restricciones tecnológicas hasta reglas de comportamiento social, la Met Gala funciona bajo un protocolo que pocas veces se revela públicamente.

Prohibidas las selfies y el uso del celular

Una de las reglas más sorprendentes es la prohibición del uso de teléfonos dentro del evento. Los invitados no pueden tomar selfies ni compartir contenido en redes sociales durante la gala, con el objetivo de que vivan la experiencia sin distracciones digitales. A pesar de esto, en años anteriores algunas celebridades han roto la norma, generando momentos virales.

Solo adultos pueden asistir

Otra regla importante es que no se permite el ingreso a menores de 18 años. Esta medida fue implementada para mantener el perfil del evento, considerado exclusivo para adultos debido a su naturaleza social y temática.

Nada de fumar dentro del museo

Fumar está completamente prohibido dentro del recinto, ya que se trata de un espacio cultural que resguarda obras de arte. Esta norma se reforzó luego de polémicas en ediciones anteriores donde algunos invitados fueron captados incumpliéndola.

Cuidado con lo que comes

El menú también está cuidadosamente seleccionado. Alimentos como ajo, cebolla o perejil están prohibidos para evitar mal aliento o accidentes visibles en los dientes. Además, se evitan platillos que puedan manchar los elaborados atuendos de los asistentes.

Los asientos no son casualidad

La ubicación de los invitados tampoco es al azar. Existe una planificación minuciosa para decidir quién se sienta junto a quién, con el objetivo de fomentar nuevas conexiones. Incluso, las parejas no suelen sentarse juntas, ya que la intención es promover la interacción entre distintas figuras.

Más allá del glamour, la Met Gala demuestra que cada detalle está cuidadosamente controlado. Estas reglas, aunque curiosas para el público, son parte fundamental para mantener la esencia de uno de los eventos más exclusivos y mediáticos del mundo.

La edición 2026 de la Met Gala se lleva a cabo este lunes 4 de mayo, siguiendo su tradición anual. Se puede disfrutar en las redes sociales del evento.

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