 Fallece Xóchitl Vigil, actriz de Rebelde y exesposa de César Bono
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Muere Xóchitl Vigil, actriz de Rebelde y exesposa de César Bono

Falleció Xóchitl Vigil, actriz de Rebelde y exesposa de César Bono, recordada por su trabajo en exitosas telenovelas mexicanas.

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Xóchitl Vigil, Redes sociales
Xóchitl Vigil / FOTO: Redes sociales

La industria del entretenimiento mexicano se encuentra nuevamente de luto tras confirmarse la muerte de la actriz Xóchitl Vigil, reconocida por su participación en producciones como Rebelde, Clase 406 y Mujer, casos de la vida real. La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales por personas cercanas a la actriz y posteriormente confirmada por su exesposo, el actor César Bono.

La actriz falleció a los 73 años de edad, aunque hasta el momento no se han revelado oficialmente las causas de su muerte. La noticia generó múltiples reacciones entre seguidores de las telenovelas mexicanas y figuras del espectáculo que recordaron su trayectoria artística y su legado en televisión.

Su paso por Rebelde y otras producciones

Xóchitl Vigil fue ampliamente recordada por su participación en la exitosa telenovela juvenil Rebelde, donde interpretó a Rosa Fernández, madre del personaje de Lupita, interpretado por Maite Perroni. Su participación en esta producción la acercó a nuevas generaciones de espectadores que siguieron el fenómeno televisivo de principios de los años 2000.

Además de Rebelde, la actriz formó parte de otras producciones de Televisa como Clase 406, Hogar dulce hogar y capítulos de Mujer, casos de la vida real, consolidando una carrera marcada por personajes secundarios entrañables y participaciones constantes en la televisión mexicana.

Su relación con César Bono

En el ámbito personal, Xóchitl Vigil estuvo casada con el actor César Bono, reconocido por programas como Vecinos y diversas películas y telenovelas mexicanas. Durante su matrimonio tuvieron dos hijas, formando una de las parejas conocidas del medio artístico mexicano durante varios años.

Tras darse a conocer la noticia del fallecimiento, César Bono expresó públicamente su tristeza por la partida de quien fuera su compañera de vida, gesto que conmovió a seguidores y colegas del medio artístico.

Una actriz recordada por generaciones

Aunque no solía estar constantemente en el foco mediático, Xóchitl Vigil construyó una carrera sólida dentro de la televisión mexicana. Su trabajo fue parte de múltiples producciones populares que marcaron distintas etapas de la televisión en Latinoamérica.

Fans en redes sociales comenzaron a compartir escenas, fotografías y mensajes de despedida, especialmente relacionados con su participación en Rebelde, una de las producciones más recordadas de Televisa a nivel internacional.

Hasta ahora, familiares y personas cercanas no han dado detalles oficiales sobre la causa de muerte de la actriz. La información difundida únicamente señala que falleció el pasado 4 de mayo.

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