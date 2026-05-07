 Resurgen teorías tras carta de despedida de Jeffrey Epstein
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Publican supuesta carta de despedida de Jeffrey Epstein y resurgen las teorías

Una supuesta carta escrita por Jeffrey Epstein antes de morir acaba de salir a la luz y ya está generando nuevas teorías, polémica y debate en redes sociales.

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Jeffrey Epstein, Redes sociales
Jeffrey Epstein / FOTO: Redes sociales

Un juez federal de Nueva York ordenó la publicación de una supuesta nota escrita por Jeffrey Epstein antes de su muerte, un documento que permanecía bajo secreto judicial y que ahora vuelve a colocar el polémico caso en el centro de la conversación pública.

La decisión fue tomada por el magistrado Kenneth M. Karas, quien autorizó desclasificar el documento relacionado con la investigación sobre Nicholas Tartaglione, excompañero de celda del financiero acusado de explotación sexual y tráfico de menores.

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Jeffrey Epstein expríncipe Andrés - Instagram

¿Qué dice la supuesta carta?

El contenido del escrito fue adelantado por medios estadounidenses y rápidamente generó controversia. La nota, cuya autenticidad no ha sido confirmada oficialmente, contiene frases escritas en mayúsculas y mensajes relacionados con el proceso judicial que enfrentaba Epstein.

Entre las líneas más comentadas aparecen expresiones como: "Me investigaron durante meses, ¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!!" y "Es un privilegio poder elegir el momento para decir adiós".

El documento también incluye frases de frustración y desesperación como "¡¡NO ES DIVERTIDO!!" y "¡¡NO VALE LA PENA!!", escritas supuestamente en una hoja amarilla arrancada de un cuaderno.

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Jeffrey Epstein - Medios internacionales Gobierno de Estados Unidos

El origen del documento

Según la investigación, la nota habría sido encontrada por Nicholas Tartaglione en 2019, luego de que Epstein fuera hallado inconsciente en prisión durante un primer incidente relacionado con un aparente intento de quitarse la vida.

Tartaglione declaró que encontró la hoja dentro de una novela gráfica mientras revisaba el libro tras el incidente ocurrido en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan.

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✉️ Publican una supuesta nota de suicidio del pedófilo Jeffrey Epstein: "¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!!" ‼️ La veracidad de la misma no ha sido comprobada por medios estadounidenses. 📲 Toda la información en antena3noticias.com #Antena3Noticias #Noticias #News #NoticiasTikTok

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El excompañero de celda aseguró años después en entrevistas que el documento permaneció oculto dentro del libro hasta que decidió entregarlo como parte de la investigación.

¿Quién fue Jeffrey Epstein?

Jeffrey Epstein fue un financiero estadounidense acusado de crear una red de explotación sexual de menores y de mantener vínculos con importantes figuras políticas, empresariales y del entretenimiento.

Su caso se convirtió en uno de los escándalos más mediáticos de Estados Unidos debido a las conexiones que mantenía con millonarios, celebridades y políticos internacionales.

En agosto de 2019 fue encontrado muerto en prisión mientras esperaba juicio federal por delitos sexuales. La versión oficial señaló que falleció por asfixia y que se trató de una muerte autoinfligida, aunque desde entonces surgieron múltiples teorías de conspiración.

Las teorías y la polémica

La muerte de Epstein continúa siendo tema de controversia en Estados Unidos. Durante años, sectores políticos y usuarios en redes sociales han cuestionado la versión oficial, asegurando que el financiero pudo haber sido silenciado debido a la información que supuestamente poseía sobre figuras influyentes.

Estas teorías crecieron debido a supuestos fallos de seguridad en la prisión y a las múltiples conexiones del empresario con figuras de alto perfil. Sin embargo, las autoridades estadounidenses mantienen que las investigaciones forenses concluyeron que la muerte fue causada por ahorcamiento.

El juez explica por qué decidió publicarla

El juez Kenneth Karas argumentó que la nota debía hacerse pública porque Tartaglione ya había hablado de ella en entrevistas y declaraciones anteriores, perdiendo así cualquier confidencialidad relacionada con el documento.

Además, indicó que ninguna de las partes involucradas presentó razones suficientes para mantener el escrito bajo reserva judicial.

A casi siete años de la muerte de Jeffrey Epstein, el caso continúa provocando interés internacional, especialmente por las revelaciones relacionadas con documentos judiciales y las figuras vinculadas al empresario.

La publicación de esta supuesta carta vuelve a abrir el debate sobre uno de los escándalos más oscuros y mediáticos de los últimos años en Estados Unidos.

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