 Influencer muere atropellada: exestrella de X Factor detenida
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VIDEO. Influencer muere atropellada y exestrella de X Factor es acusada de asesinato

Una pelea afuera de un club nocturno terminó en tragedia y ahora testigos revelan videos del momento.

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Klaudia Zakrzewska y Gabrielle Carrington , Redes sociales
Klaudia Zakrzewska y Gabrielle Carrington / FOTO: Redes sociales

La influencer Klaudia Zakrzewska, conocida en redes sociales como "Klaudiaglam", murió tras permanecer varios días hospitalizada luego de ser atropellada en Londres, Inglaterra, en un caso que ha generado gran impacto mediático y conmoción en redes sociales.

Las autoridades británicas señalaron como principal sospechosa a Gabrielle Carrington, cantante que alcanzó notoriedad tras participar en el programa X Factor como integrante del grupo femenino Miss Dynamix.

El incidente ocurrió el pasado 19 de abril, pero fue hasta el 25 del mismo mes cuando se confirmó el fallecimiento de la influencer de 32 años debido a las graves heridas sufridas.

Una discusión que terminó en tragedia

De acuerdo con reportes de testigos y autoridades, Klaudia Zakrzewska y Gabrielle Carrington coincidieron en un club nocturno en Londres, donde habrían protagonizado una fuerte discusión verbal.

Aunque no se han revelado detalles exactos sobre el motivo del enfrentamiento, personas presentes indicaron que la situación fue intensa y continuó fuera del establecimiento.

Según la investigación preliminar, tras salir del local, Carrington presuntamente embistió deliberadamente a la influencer con una camioneta.

El ataque también dejó herido a un guardia de seguridad que se encontraba cerca del lugar al momento del incidente.

La influencer conocida como "Klaudiaglam"

Klaudia Zakrzewska era una influencer y creadora de contenido que había ganado popularidad en redes sociales gracias a publicaciones relacionadas con moda, estilo de vida y entretenimiento.

En plataformas digitales era conocida como "Klaudiaglam", acumulando seguidores que constantemente interactuaban con sus publicaciones y videos.

Tras darse a conocer su fallecimiento, amigos y seguidores comenzaron a compartir mensajes de despedida y condolencias en redes sociales.

¿Quién es Gabrielle Carrington?

Gabrielle Carrington, también conocida artísticamente como RielleUK, alcanzó fama en 2013 tras participar en la edición británica de X Factor como integrante del grupo Miss Dynamix.

La agrupación femenina fue creada durante el programa por el reconocido productor Gary Barlow y logró llegar a las etapas finales de la competencia antes de ser eliminada.

Durante su participación en el reality musical, el grupo llamó la atención por su energía y estilo vocal, aunque finalmente se separó en 2014.

Acusaciones por asesinato

Inicialmente, las autoridades británicas habían presentado cargos relacionados con intento de asesinato, lesiones graves, conducción peligrosa y conducir bajo efectos del alcohol.

Sin embargo, tras confirmarse la muerte de Klaudia Zakrzewska, el caso pasó oficialmente a investigarse como asesinato.

La inspectora Alison Foxwell, encargada de la investigación, expresó sus condolencias a la familia y amigos de la influencer, asegurando que continúan reuniendo pruebas para esclarecer completamente lo sucedido.

El caso genera conmoción en redes

La noticia rápidamente se volvió tendencia internacional debido a la gravedad del caso y a la relación de la sospechosa con el popular programa X Factor.

Usuarios en redes sociales han reaccionado con sorpresa y tristeza, especialmente por la forma en que un altercado terminó convirtiéndose en una tragedia fatal.

Mientras la investigación continúa en Londres, el caso mantiene la atención mediática sobre Gabrielle Carrington y las circunstancias que rodearon la muerte de la influencer.

La tragedia también ha reabierto conversaciones sobre violencia, impulsividad y responsabilidad, especialmente cuando figuras públicas terminan involucradas en casos de alto impacto.

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