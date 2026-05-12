Actividad paranormal en concierto de BTS se vuelve viral

Un concierto de BTS en la Ciudad de México se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que una fan compartiera un video en el que supuestamente se observa una extraña entidad paranormal cerca del Estadio GNP Seguros durante una de las presentaciones de la agrupación surcoreana.
La grabación fue difundida en un grupo de Facebook dedicado al fandom de BTS, conocido como ARMY, y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas como TikTok, X e Instagram, donde miles de usuarios comenzaron a debatir sobre lo ocurrido.
En el video, captado desde las afueras del recinto durante el concierto realizado el pasado 10 de mayo como parte de la gira "ARIRANG", se puede observar una silueta oscura con apariencia humanoide que aparece por unos segundos y luego desaparece de forma repentina entre las luces y estructuras cercanas al estadio.
Según relató la usuaria que compartió el clip, no se había dado cuenta de la supuesta presencia extraña mientras grababa el concierto y fue hasta revisar los videos posteriormente cuando notó el misterioso movimiento.
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👻🎶 ARMY viraliza supuesto ente aterrador en concierto de BTS Un video compartido por fans se volvió tendencia al mostrar lo que parece ser un ente que desaparece mientras las seguidoras cantaban afuera del show, agitando sus varitas iluminadas. #BTS #ARMY #Arirang #HeraldoDigital♬ sonido original - elheraldodemexico - elheraldodemexico
"Armygas ahorita viendo los videos de ayer ¿qué carajos es eso que se mueve y luego desaparece?", escribió la joven junto al material que rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios.
El video desató todo tipo de teorías entre los internautas. Algunos aseguraron que podría tratarse de un espíritu o una manifestación paranormal, mientras otros bromearon diciendo que "invocaron algo" por cantar mal las canciones en coreano durante el concierto.
También hubo quienes mencionaron teorías más extremas, señalando que la figura podría ser incluso un extraterrestre debido a la forma en que aparece y desaparece entre las sombras.
Debate entre fans divide las redes sociales
Mientras algunos usuarios se mostraron realmente inquietos por las imágenes, otros intentaron encontrar una explicación lógica al fenómeno.
Una de las teorías más comentadas apunta a que la supuesta figura formaba parte de las animaciones o efectos visuales utilizados durante el espectáculo de BTS, conocidos por incluir impresionantes pantallas, hologramas, luces y montajes digitales en sus conciertos.
Sin embargo, varios asistentes rechazaron esa versión argumentando que frente a la zona donde apareció la silueta había árboles y estructuras que habrían dificultado que una proyección se viera tan claramente desde el exterior del estadio.
Otros internautas señalaron que podría tratarse simplemente de un efecto óptico provocado por las luces, el humo, las sombras y el movimiento de las cámaras celulares, algo común en eventos masivos y conciertos nocturnos.
Hasta el momento no existe una explicación oficial sobre el origen de la extraña figura y el video continúa generando conversación entre fans del K-pop y usuarios aficionados a los fenómenos paranormales.
¿Quiénes son BTS?
BTS es una de las agrupaciones de K-pop más exitosas e influyentes del mundo. El grupo debutó en 2013 bajo la empresa BigHit Music y está integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.
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A lo largo de los años, la banda rompió récords de ventas, reproducciones y asistencia en conciertos, convirtiéndose en un fenómeno global gracias a éxitos como "Dynamite", "Butter", "Boy With Luv", "Fake Love" y "Spring Day".
Además de su impacto musical, BTS también ha destacado por sus mensajes sobre salud mental, amor propio y superación personal, logrando conectar con millones de seguidores alrededor del mundo.
El esperado regreso de BTS
El concierto en México forma parte de la esperada gira "ARIRANG", una de las más comentadas por el regreso de varios integrantes tras concluir sus compromisos de servicio militar obligatorio en Corea del Sur.
Desde hace meses, ARMY esperaba con emoción el regreso completo de la agrupación a los escenarios, ya que algunos miembros estuvieron enfocados en proyectos en solitario mientras cumplían con sus responsabilidades militares.
La gira ha logrado llenar estadios en distintos países y se ha convertido en uno de los eventos musicales más virales de 2026, especialmente por la enorme expectativa que genera cada presentación del grupo.
Ahora, además de las coreografías, canciones y sorpresas del show, el supuesto fenómeno paranormal ocurrido en la Ciudad de México también quedó como uno de los momentos más comentados entre los fans de BTS en redes sociales.
@bts_official_bighit
#BTS #방탄소년단 ‘Hooligan' MV OUT NOW #BTS_ARIRANG #Hooligan♬ Hooligan - BTS