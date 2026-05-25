 Hallan muerto a Stewart McLean, actor de Virgin River y Arrow
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Encuentran sin vida al Stewart McLean, actor de Virgin River y Arrow

El actor de la popular serie de Netflix había sido reportado como desaparecido. Por su parte, la policía activó una investigación por homicidio.

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Stewart McLean, Instagram
Stewart McLean / FOTO: Instagram

Las autoridades de Columbia Británica investigan la muerte del actor canadiense Stewart McLean, conocido por su participación en series como "Virgin River" y "Arrow".

La policía regional confirmó el hallazgo de sus restos tras varios días de búsqueda y trata el caso como un posible homicidio.

El cuerpo de Stewart McLean apareció el 22 de mayo en Lions Bay, cerca de Vancouver, después de que se reportara su desaparición cuatro días antes. 

El intérprete, de 45 años, fue visto por última vez el 15 de mayo en su domicilio ubicado en la zona. Tres días después, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) de Squamish recibió la denuncia formal por su desaparición.

El caso pasó a manos de la Unidad de Investigación de Homicidios (IHIT) el 20 de mayo, solo un día antes del hallazgo. Las autoridades manifestaron desde el inicio de la indagatoria la posibilidad de que McLean hubiera sido víctima de un crimen, lo que movilizó a diversas agencias policiales en la región.

En declaraciones publicadas por medios internacionales, como la revista PEOPLE y The Independent, la portavoz de IHIT, la cabo Esther Tupper, explicó que los agentes reconstruyen las horas previas a la desaparición del actor.

"Mientras la investigación continúa, revisamos imágenes de cámaras de seguridad y realizamos entrevistas para armar una cronología de las actividades del señor McLean hasta el 15 de mayo de 2026", indicó Tupper.

La representante policial añadió: "Seguimos todas las pistas disponibles para ofrecer respuestas a la familia, amistades y seres queridos de Stewart McLean".

Hasta ahora, los investigadores consideran el caso como un "incidente aislado", sin haber identificado sospechosos ni motivos concretos de forma pública.

Una trayectoria en la pantalla

Stewart McLean desarrolló una carrera de más de una década en la industria audiovisual canadiense.

Participó recientemente en la séptima temporada de "Virgin River", estrenada en marzo de 2026 en Netflix, donde interpretó a un cliente habitual de bar en un episodio de la exitosa serie romántica basada en las novelas de Robyn Carr.

Además, el actor tuvo apariciones tempranas en producciones reconocidas como "Arrow" y "Supernatural". Su experiencia abarca también papeles en otras series como "Travelers", "The 100", "Siren", "Murder in a Small Town" y "Happy Face". McLean sumó créditos en cortometrajes independientes, como:

  • Buddy Cops (2015)
  • Detective Williams (2016)
  • Uniforms (2017)
  • Return to Sender (2018)

Su participación en la serie "Cloud Van Tales", emitida entre 2019 y 2020, fue destacada por medios especializados como Us Weekly, reflejando la variedad de su trayectoria profesional.

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