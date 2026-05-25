Roger González muestra cicatrices tras ataque de animal marino

Roger González vivió un momento alarmante durante sus vacaciones en una playa mexicana tras sufrir el ataque de un animal marino, lo que encendió la preocupación entre sus seguidores tras compartir su experiencia en redes sociales.
El conductor y actor mexicano relató que estuvo a punto de temer por su vida tras el encuentro inesperado con una agua mala mientras disfrutaba de la tranquilidad en el mar de Nuevo Nayarit, experiencia que compartió a través de un video donde detalló los síntomas y la intensidad del dolor que experimentó luego del ataque.
El incidente ocurrió cuando Roger González sintió un ardor intenso en el brazo, descubriendo que tenía un tentáculo de agua mala enredado. Esta reacción fue mucho más severa que su experiencia previa con la misma especie.
"Más allá de sentir ardor en el brazo, empecé a sentirme muy mal, me dolía mucho por dentro, el estómago, sentí un dolor en el pecho; no sabía si era muscular", señaló.
A pesar de haber pasado por una situación similar antes, Roger González describió que esta vez los síntomas fueron tan intensos que llegó a pensar que podía estar en peligro.
Aseguró que el rápido auxilio del personal médico presente en el hotel donde se hospedaba fue determinante para estabilizarlo y evitar mayores complicaciones.
El papel clave del equipo médico
La atención médica inmediata salvó la situación. El propio Roger González detalló cómo los signos vitales comenzaron a estabilizarse tras recibir los primeros auxilios.
Explicó que tras unos minutos se sintió cada vez mejor y que el personal de servicio lo trasladó rápidamente en un carrito de golf a la torre donde el equipo médico del hotel Vidanta en Nuevo Nayarit lo atendió oportunamente.
Actualmente, el presentador solo necesita aplicarse una crema especializada para aliviar el ardor y tratar las marcas que quedaron en su brazo.
"Estaba yo en el mar, disfrutando del atardecer, y en un momento jugando sentí un ardor espantoso. Tenía un tentáculo de agua mala enredado en el brazo", contó.
Reiteró el agradecimiento al personal del hotel por la reacción eficaz y rápida ante la emergencia, destacando la importancia de actuar de inmediato en este tipo de casos.
Roger González es un reconocido conductor, actor, cantante y productor mexicano, famoso por su presencia en la televisión nacional, especialmente en programas juveniles e infantiles. Ha participado en numerosos proyectos de entretenimiento y fue parte de la barra juvenil de Televisa, sobresaliendo en programas musicales.