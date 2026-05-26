Bad Bunny en Toy Story 5: ¿Qué personaje hará?

Disney y Pixar confirmaron la integración de Bad Bunny al reparto oficial de Toy Story 5, lo que marca un giro relevante en la franquicia animada más exitosa de las últimas décadas.
La película, esperada por millones de fans en todo el mundo, llegará a las salas de cine el jueves 18 de junio, marcando el regreso de la saga a la pantalla grande con un nuevo elenco de voces y una historia adaptada a los desafíos de la infancia contemporánea.
La participación de Benito Martínez Ocasio, conocido internacionalmente como Bad Bunny, ha sido uno de los anuncios más comentados en la industria del entretenimiento.
El reconocido cantante será la voz de un curioso personaje: una rebanada de pizza animada que destaca por sus gafas de sol.
Este peculiar juguete, diseñado con una estética moderna y carismática, promete añadir un dinamismo fresco y cómico a las aventuras de los personajes originales, como Woody y Buzz Lightyear.
La dirección de la nueva entrega está en manos de Andrew Stanton, responsable de varios clásicos animados de Pixar. En esta ocasión, el filme abordará la relación entre los juguetes tradicionales y el dominio de los dispositivos electrónicos en la vida cotidiana de los niños.
El guion, todavía envuelto en secreto, abordará cómo los juguetes deben enfrentarse a la omnipresencia de teléfonos inteligentes, tabletas y tecnología digital.
La inclusión de Bad Bunny forma parte de una estrategia para conectar directamente con los jóvenes espectadores e incorporar temas e íconos actuales que reflejan el entorno social y tecnológico de la nueva generación.
Detalles sobre la producción y el lanzamiento
Los estudios Disney y Pixar mantienen bajo estricta confidencialidad gran parte del argumento y los detalles del rodaje. Sin embargo, ya se sabe que los preparativos para la distribución siguen el calendario original, garantizando estrenos simultáneos a nivel internacional.
El lanzamiento incluirá exhibiciones en salas tradicionales, funciones en formato 3D y proyecciones en alta definición, asegurando una experiencia audiovisual de primera calidad en todos los mercados.
Para Bad Bunny, este rol representa un paso importante en su carrera actoral en Hollywood. El cantante suma experiencia previa en largometrajes de acción real y doblajes en producciones de alto presupuesto, demostrando su versatilidad y consolidando su presencia en la industria cinematográfica estadounidense.
En medio de la expectación creada por la revelación del casting, la narrativa promete un equilibrio entre la nostalgia de los seguidores originales y la empatía con las nuevas generaciones. Si bien los fanáticos de Woody y Buzz Lightyear aguardan el regreso de sus personajes favoritos, la presencia del singular juguete pizza de Bad Bunny asegura una dosis de innovación y humor en la próxima entrega de Pixar.