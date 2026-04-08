Pizza Hut lanza 50+ nuevos sabores para amantes de la pizza

Pizza Hut Guatemala sorprendió con una propuesta sin precedentes al lanzar este miércoles, 8 de abril, su nueva campaña "Vas a querer volver", transformando la experiencia de sus restaurantes y presentando una oferta de más de 50 especialidades de pizza, posicionándose como la más variada del país.
La presentación oficial de esta campaña tuvo lugar en el restaurante Pizza Hut Utatlán, marcando el inicio de una etapa que ya está disponible en todos los locales a nivel nacional, aunque solo por tiempo limitado. Esta iniciativa surgió tras identificar que los consumidores guatemaltecos buscan experiencias memorables al salir a comer, donde se priorizan el sabor y la buena compañía.
Renovación total de la experiencia
Con esta campaña, Pizza Hut reafirma su liderazgo nacional al enfocarse en una propuesta que fusiona innovación, sabor local y atención personalizada. La marca procura que cada visita al restaurante sea una oportunidad para sorprenderse, disfrutar y sentirse como en casa.
Entre las nuevas incorporaciones al menú sobresalen especialidades inspiradas en los gustos y tradiciones del país. Algunas opciones destacadas incluyen:
- Pizza Shuco
- Pizza Cheese Burger
- Pizza Tecpaneca Suprema
- Pizza Mar y Tierra
- Pizza Meat Chipotle Bomb
- Pizza Miami Chipotle Shrimp
- Pizza Kak’ik
La variedad busca seducir distintos paladares en cada visita, integrando propuestas locales y giros innovadores en el menú tradicional.
Una experiencia completa para reconectar
"Vas a querer volver" no es solo un eslogan, sino una invitación concreta a salir de la rutina y aprovechar cada momento. Pizza Hut Guatemala promueve así una vivencia que va más allá de la elección del sabor, invitando a redescubrir la hospitalidad y el placer de compartir.
Dentro de la renovación, la marca ha sumado distintas novedades que conforman esta experiencia:
- Más de 50 especialidades en el menú, lo que garantiza una oferta inigualable para que cada ocasión sea diferente.
- Refill gratuito de bebidas, ideal para extender la conversación y disfrutar sin apuros.
- Nuevos aderezos y acompañamientos para complementar cada pizza.
- Ambientes pensados para crear recuerdos y compartirlos en buena compañía.
Pizza Hut, "La favorita de Guate"
Con este cambio, Pizza Hut Guatemala refuerza su vínculo con los guatemaltecos, ofreciendo algo más que buena comida: experiencias que celebran la alegría de estar juntos y vivir momentos únicos. La campaña responde a un propósito mayor: seguir siendo el punto de encuentro preferido para quienes quieren disfrutar de nuevos sabores y el mejor ambiente.
La nueva propuesta se lanzó a nivel nacional el 8 de abril y está disponible en todas las sucursales de Pizza Hut Guatemala por tiempo limitado. Tras más de 20 años de presencia en el país, la cadena continúa apostando por el desarrollo local y la constante innovación, conectando con sus clientes a través de sabores y emociones en cada visita.
El equipo de Pizza Hut extiende la invitación a todos los guatemaltecos a acercarse y descubrir por qué, ahora más que nunca, la experiencia en sus restaurantes hará que "vas a querer volver".