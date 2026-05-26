Julie Andrews emociona con su regreso a los 90 años

Julie Andrews, la reconocida actriz ganadora del Oscar, reapareció para participar en la séptima edición del Congreso Mundial de Parkinson, rompiendo así una ausencia pública de años.
A sus 90 años, sorprendió al público con un mensaje en vídeo en el que expresó su apoyo a quienes trabajan para hallar una cura para esta enfermedad.
Durante su intervención, Julie Andrews enfatizó el valor de la colaboración en la búsqueda de soluciones para el Parkinson y compartió palabras de aliento y reconocimiento para los asistentes del congreso.
"Su participación es invaluable en nuestra búsqueda de una cura para esta terrible enfermedad", manifestó la estrella en su mensaje grabado.
En el vídeo, grabado desde su hogar, Julie Andrews mostró su respaldo a la Coalición Mundial contra el Parkinson.
Sentada en un sofá frente a una ventana y vestida con atuendo cómodo —una sudadera gris sobre un jersey blanco de cuello alto, acompañados de un largo collar dorado y pendientes a juego—, Andrews habló abiertamente sobre el impacto devastador del Parkinson y su importancia personal en la causa.
La actriz calificó la enfermedad como "devastadora" y alentó a todos los involucrados a convertirse en "un faro de luz" para frenarla:
"Ojalá todos nos convirtamos en un faro de luz para detenerlo. Cuenten conmigo como un hilo conductor. Gracias", concluyó, visiblemente emocionada.
Recuerdos recientes y un vínculo inquebrantable
La última aparición pública en persona de Julie Andrews fue en marzo de 2023, durante la grabación de un especial televisivo en honor al 90 cumpleaños de su amiga Carol Burnett, evento que se emitió posteriormente por NBC.
En esa ocasión, Julie Andrews lució una chaqueta azul marino adornada con cuentas y lentejuelas blancas y negras, mientras que Burnett optó por un blazer rosa sobre camisa blanca.
Juntas posaron para las cámaras, mostrando la complicidad que caracteriza su amistad de más de seis décadas. Andrews eligió a Burnett como madrina de su hija, Emma Walton Hamilton, consolidando así una relación que trasciende el ámbito artístico.
"Desde el primer día, ambas parecíamos conocer y comprender la perspectiva de cada una. Aunque venimos de países diferentes, reconocimos en la otra aspectos familiares, y conectamos por nuestros comienzos difíciles. Fue una conexión instantánea desde el primer día".