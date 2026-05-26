Misoginia: Impactante Película Guatemalteca que Revoluciona

El cine guatemalteco vive un momento histórico con el estreno del largometraje Misoginia. Se trata de una producción que trasciende el entretenimiento convencional para convertirse en un instrumento de prevención y conciencia social.
Este largometraje representa una innovación significativa en la industria nacional, combinando estándares cinematográficos de nivel internacional con un mensaje urgente sobre la violencia contra la mujer. La trama, fundamentada en sucesos reales, teje una narrativa compleja que alterna entre escenas de intriga y acción tensa.
La historia gira en torno a un funcionario público envuelto en corrupción que cruza caminos con una mujer de estirpe, sumergiendo ambas vidas en un ciclo de horror y maltrato que refleja realidades palpables en la sociedad contemporánea. Lo distintivo de "Misoginia" radica en su dualidad de propósitos. Por una parte, funciona como obra cinematográfica de entretenimiento puro: una película de acción cautivadora e impredecible, diseñada para mantener al espectador en tensión constante.
Por otra parte, constituye un llamado directo a las víctimas de violencia de género para romper el silencio, abandonar ciclos destructivos y reconocer su valor como seres humanos dignos de respeto y protección. La obra profundiza en las esferas de poder donde germina la violencia femicida, exponiendo los mecanismos que perpetúan estas tragedias en la realidad cotidiana.
Más de Misoginia
La realización de este proyecto fue posible gracias a un elenco de profesionales con trayectorias destacadas. Jorge Herrera, doctor en criminología y defensor de derechos humanos, ideó, produjo y dirigió ejecutivamente la obra. Brenda González, licenciada en Arte Dramático, poeta y primera actriz, desarrolló el guion con sensibilidad narrativa.
La dirección general quedó en manos de Edgar Valdez, reconocido primer actor de teatro, cine y televisión. El equipo técnico complementa esta visión con expertise internacional. Julio Apopa, maestro premiado, ejecutó la cinematografía y edición.
Fernanda Martínez diseñó maquillaje y efectos especiales, mientras que Mario Delgado, quien ha colaborado en producciones de envergadura como "Rápido y Furioso" y "Narnia", fue responsable de los efectos visuales.