Nicholas Galitzine y su dieta sacrificada para He-Man

La nueva adaptación live action de Masters of the Universe ya comenzó a generar enorme expectativa entre los fanáticos gracias a las primeras imágenes oficiales de Nicholas Galitzine convertido en He-Man.
El actor británico sorprendió en redes sociales al mostrar el impactante cambio físico que logró para interpretar al príncipe Adam, uno de los personajes más icónicos de la cultura pop de los años 80.
Las fotografías y avances publicados por Amazon MGM Studios dejaron impresionados a miles de seguidores, quienes destacaron el musculoso aspecto del actor empuñando la legendaria Espada de Poder.
Una transformación física extrema
Nicholas Galitzine confesó que prepararse para el papel de He-Man implicó meses de disciplina extrema, entrenamientos intensos y una dieta estrictamente controlada.
De acuerdo con entrevistas compartidas por medios internacionales, el actor aumentó considerablemente su masa muscular mediante rutinas diarias enfocadas en fuerza, resistencia y acondicionamiento físico.
El protagonista de películas como Purple Hearts y The Idea of You explicó que tuvo que consumir enormes cantidades de proteína y seguir horarios rigurosos de alimentación. "Llegué a consumir hasta 5,000 calorías diarias mientras seguía una intensa rutina de entrenamiento", detalló Galitzine.
"Fue una de las preparaciones físicas más exigentes de mi vida", habría comentado el actor durante la promoción de la película.
Además del entrenamiento en gimnasio, Galitzine también practicó combate escénico y manejo de espada para dar mayor realismo al personaje.
El reto de convertirse en He-Man
Interpretar a He-Man representó un enorme desafío debido a la popularidad del personaje original creado por Mattel.
Desde los años 80, el héroe de Eternia se convirtió en uno de los personajes más reconocidos de la televisión y las figuras de acción gracias a la serie animada He-Man and the Masters of the Universe.
Por ello, los fanáticos tenían grandes expectativas sobre quién sería capaz de interpretar al poderoso guerrero en una versión moderna.
Las primeras imágenes de Nicholas Galitzine parecen haber convencido a muchos seguidores de la franquicia.
¿De qué tratará Masters of the Universe?
Aunque todavía no se han revelado demasiados detalles de la trama, se sabe que la película seguirá al príncipe Adam, heredero del reino de Eternia.
El joven deberá enfrentar al temible Skeletor mientras protege los secretos del castillo de Grayskull y descubre el verdadero poder de la espada mágica.
La película será dirigida por Travis Knight, reconocido por su trabajo en Bumblebee.
Un elenco lleno de estrellas
La nueva versión de Masters of the Universe contará con un reparto de reconocidas figuras de Hollywood.
Entre los actores confirmados destacan:
· Jared Leto como Skeletor
· Camila Mendes como Teela
· Alison Brie como Evil-Lyn
· Idris Elba como Man-At-Arms
· Morena Baccarin como la Hechicera
· James Purefoy como el Rey Randor
La participación de Jared Leto como Skeletor también ha generado gran curiosidad entre los fanáticos del cine de fantasía.
¿Cuándo se estrena en Guatemala?
Masters of the Universe tiene previsto su estreno mundial el próximo 5 de junio de 2026.
La expectativa alrededor de la cinta continúa creciendo debido al enorme despliegue promocional que ha realizado Amazon MGM Studios, incluyendo el reciente espectáculo de drones en Los Ángeles que incluso rompió un Récord Guinness.