Detalles de Muerte de Stewart McLean, Actor de Virgin River

La industria del entretenimiento canadiense y los fanáticos de Virgin River se encuentran consternados tras confirmarse la muerte del actor Stewart McLean, quien fue encontrado sin vida luego de permanecer varios días desaparecido.
El caso ha generado enorme impacto debido a que las autoridades canadienses investigan las circunstancias de su muerte como un posible homicidio.
La noticia fue confirmada por el Equipo Integrado de Investigación de Homicidios (IHIT) de Canadá, organismo que informó que los restos del actor de 45 años fueron localizados en la zona de Lions Bay, en Columbia Británica.
¿Qué se sabe sobre la desaparición?
Según reportes oficiales, Stewart McLean fue visto por última vez el pasado 15 de mayo en su residencia ubicada en Lions Bay.
Días después, el 18 de mayo, familiares y allegados reportaron oficialmente su desaparición ante la Real Policía Montada de Canadá (RCMP).
Las autoridades comenzaron una intensa investigación para reconstruir los últimos movimientos del actor antes de perder contacto con él.
De acuerdo con declaraciones de la cabo Esther Tupper, integrante del IHIT, los investigadores se encuentran analizando pruebas, grabaciones de cámaras de seguridad y realizando entrevistas para esclarecer lo ocurrido.
"A medida que avanza la investigación, los agentes están recopilando y analizando pruebas", indicó la portavoz.
La investigación apunta a un posible homicidio
El caso tomó un giro mucho más delicado cuando las autoridades revelaron que existen indicios de que Stewart McLean pudo haber sido víctima de un homicidio.
Aunque los investigadores no han dado detalles específicos sobre las circunstancias exactas de la muerte, sí confirmaron que trabajan bajo una línea criminal.
Las autoridades también señalaron que, por ahora, consideran que podría tratarse de un "incidente aislado", descartando una amenaza mayor para la comunidad.
La noticia provocó una fuerte reacción entre seguidores del actor y fanáticos de las producciones donde participó.
Su agencia confirma la muerte
Tras conocerse el hallazgo, la agencia Lucas Talent Inc. emitió un emotivo comunicado despidiéndose del actor.
La representante Jodi Caplan recordó a Stewart McLean como una persona profesional, amable y con un gran sentido del humor.
"Siempre fue un auténtico placer trabajar con él: dedicado, profesional, entusiasta y con un sentido del humor infinito", expresó la agente.
Además, aseguró que numerosos directores de casting y colegas enviaron mensajes destacando la calidad humana del actor.
¿Quién era Stewart McLean?
Stewart McLean construyó una sólida carrera dentro de la televisión canadiense y estadounidense participando en reconocidas producciones.
Aunque muchos espectadores lo recuerdan especialmente por su participación en Virgin River, el actor también apareció en otras series populares como Arrow, Murdr in a Small Town, Happy Face, entre otras.
A lo largo de su trayectoria, Stewart McLean logró ganarse el cariño de compañeros de trabajo y seguidores gracias a su carisma y profesionalismo.