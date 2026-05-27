 Fallece famoso villano de 'Emily en París'
Farándula

¡Adiós al legendario villano! Muere famoso actor de Emily en París

El reconocido actor francés ha fallecido a los 69 años tras sufrir complicaciones de esclerosis lateral amiotrófica.

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Emily en París, Emily en París
Emily en París / FOTO: Emily en París

Pierre Deny era conocido por su participación en la exitosa serie Emily en París, donde interpretaba a Louis de Léon, el jefe de la protagonista en su departamento de moda.  Su desempeño en la plataforma de Netflix lo convirtió en una figura reconocida a nivel internacional, ganándose el cariño del público gracias a sus interpretaciones memorables.

La actuación del famoso se destacó, ya que que combinaban sarcasmo, sofisticación francesa y un humor inconfundible. La noticia de su fallecimiento fue confirmada mediante un comunicado oficial emitido por su familia, según reportó el DailyMail, generando una onda de dolor entre sus admiradores y colegas de la industria.

De acuerdo con el comunicado familiar, Pierre Deny falleció el pasado lunes debido a complicaciones derivadas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, más conocida como ELA.  Se trata de una enfermedad degenerativa neuromuscular que afecta principalmente a personas mayores de 30 años, aunque puede presentarse en cualquier edad.

La ELA es una condición neurológica que impide el funcionamiento correcto de los músculos voluntarios del cuerpo, incluyendo extremidades, músculos respiratorios y aquellos involucrados en la deglución y el habla. Según se sabe, los pacientes diagnosticados con esta enfermedad pierden progresivamente la capacidad de movilizarse, comunicarse y alimentarse por sí solos.

Despedida al actor de Emily en París

Lo anterior, debido a la debilidad extrema que provoca en todos los sistemas musculares. Tras confirmarse la muerte de Pierre Deny, la actriz francesa Sylvie Vartan publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales manifestando su tristeza por la pérdida.

Vartan, quien trabajó junto a Deny en la obra teatral de Isabelle Mergault, lo describió como un hombre generoso, sensible y divertido, recordando los momentos maravillosos que compartieron en el escenario.

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Su legado permanecerá vivo en las mentes de millones de fans que disfrutaron sus actuaciones, particularmente su papel revolucionario en Emily en París.

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