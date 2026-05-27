Jorge Ortiz de Pinedo desmiente rumores de su muerte

La preocupación se apoderó de las redes sociales luego de que el nombre de Jorge Ortiz de Pinedo comenzara a viralizarse acompañado de rumores sobre su supuesto fallecimiento. El reconocido actor, productor y comediante mexicano tuvo que reaparecer públicamente para desmentir la noticia falsa y aclarar cuál es su verdadero estado de salud.
Todo comenzó después de que el protagonista de "Una familia de diez" compartiera en Instagram un emotivo mensaje dedicado a su amigo Javier Coello Trejo, abogado conocido en México como "El fiscal de hierro", quien falleció recientemente. La publicación generó confusión entre algunos usuarios de redes sociales, quienes interpretaron erróneamente que el actor había muerto.
La situación rápidamente tomó fuerza en distintas plataformas digitales y varios usuarios comenzaron a compartir mensajes de despedida dirigidos al actor de Televisa, provocando alarma entre sus seguidores.
Jorge Ortiz de Pinedo aclara rumores
Ante la ola de especulaciones, Jorge Ortiz de Pinedo decidió pronunciarse en sus historias de Instagram para aclarar que se encuentra bien y que todo se trató de un malentendido.
El actor de 78 años agradeció las muestras de cariño y respeto que recibió durante las últimas horas, pero dejó claro que la noticia de su supuesta muerte es completamente falsa.
"Me encuentro bien de salud, pero triste por la partida de mi amigo", escribió el actor en el breve comunicado que compartió en redes sociales.
La publicación calmó a sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron con mensajes de alivio y apoyo hacia el comediante mexicano, considerado una de las figuras más queridas de la televisión hispana.
Aunque actualmente aseguró estar estable, Jorge Ortiz de Pinedo sí ha hablado en distintas ocasiones sobre problemas respiratorios crónicos derivados del tabaquismo. En años recientes reveló que padece EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), una condición que afecta los pulmones y dificulta la respiración.
Debido a esta enfermedad, el actor ha necesitado tratamientos médicos constantes y en algunos momentos ha utilizado oxígeno suplementario. Incluso ha mencionado que ha enfrentado varias hospitalizaciones relacionadas con infecciones respiratorias y complicaciones pulmonares.
A pesar de ello, el productor de "Una familia de diez" continúa activo y mantiene comunicación frecuente con sus seguidores por medio de redes sociales y apariciones públicas.
La confusión por un mensaje de despedida
El origen de los rumores estuvo relacionado con el mensaje que Ortiz de Pinedo publicó para despedir a Javier Coello Trejo. En su publicación, el actor lamentó profundamente la muerte de su amigo y recordó distintos momentos compartidos.
Sin embargo, algunos usuarios interpretaron incorrectamente el mensaje y comenzaron a difundir publicaciones asegurando que el fallecido era el propio actor.
Este tipo de confusiones se ha vuelto frecuente en redes sociales, donde rumores sobre celebridades suelen viralizarse rápidamente antes de ser confirmados oficialmente.
Seguidores muestran preocupación
Tras la aclaración, cientos de seguidores inundaron las redes sociales del actor con mensajes de apoyo, cariño y buenos deseos. Muchos usuarios expresaron la importancia de verificar la información antes de compartir noticias relacionadas con la salud o muerte de figuras públicas.
Otros destacaron el cariño que el público mexicano siente por Jorge Ortiz de Pinedo debido a su extensa trayectoria en la televisión y la comedia.
Incluso varios fanáticos recordaron algunos de sus personajes más populares y escenas que marcaron generaciones en programas humorísticos transmitidos durante décadas en la televisión mexicana.
¿Quién es Jorge Ortiz de Pinedo?
Jorge Ortiz de Pinedo es uno de los actores, productores y comediantes más reconocidos de México. A lo largo de su carrera se convirtió en una figura emblemática de Televisa gracias a programas de comedia que alcanzaron enorme popularidad en América Latina.
Entre sus producciones más exitosas destacan "Cero en conducta", "La escuelita VIP", "Doctor Cándido Pérez" y "Una familia de diez", serie que logró consolidarse como uno de los programas familiares más vistos de la televisión mexicana.
Además de actuar, Ortiz de Pinedo también ha trabajado como productor, escritor y director teatral, participando en numerosos proyectos de entretenimiento.
Durante los últimos años, el actor también ha hablado abiertamente sobre algunos problemas respiratorios y complicaciones de salud que ha enfrentado debido al tabaquismo, situación que incluso lo llevó a utilizar oxígeno suplementario en ciertos momentos. A pesar de ello, ha continuado activo en distintos proyectos y apariciones públicas.
Una figura querida por generaciones
La noticia falsa sobre su muerte provocó impacto debido al enorme cariño que el público siente por el actor, quien durante décadas acompañó a millones de familias con programas humorísticos y personajes entrañables.
Su reciente mensaje no solo sirvió para aclarar los rumores, sino también para recordar la importancia de confirmar la información antes de compartirla en redes sociales, especialmente cuando se trata de temas delicados relacionados con la salud y la vida de figuras públicas.