 Massiel Carrillo imita a JLo y provoca debate
Farándula

La guatemalteca Massiel Carrillo posa al estilo JLo y la reacción de sus fans desata debate

La modelo y cantante guatemalteca Massiel Carrillo volvió a encender las redes sociales tras compartir una fotografía en la que presume su figura.

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Massiel Carrillo, Massiel Carrillo
Massiel Carrillo / FOTO: Massiel Carrillo

Una vez más, la guatemalteca Massiel Carrillo vuelve a estar en el centro de la conversación digital.  Esta vez, la artista sorprendió a sus seguidores con una fotografía en Instagram donde presume su anatomía con una pose elegante y sensual que rápidamente generó miles de reacciones.

La imagen no tardó en viralizarse y provocar una ola de comentarios divididos en redes sociales. Mientras numerosos usuarios destacaron que la cantante luce "más espectacular que nunca" y elogiaron su seguridad y belleza a sus 40 años, otros aprovecharon la publicación para lanzar críticas y cuestionamientos sobre su apariencia y estilo.

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Massiel Carrillo - Massiel Carrillo

Algunos internautas incluso la compararon con la estrella musical internacional Jennifer Lopez. Los internautas aseguraron que la guatemalteca proyectó una vibra similar a la icónica cantante y actriz estadounidense, conocida por sus atrevidos looks y su disciplina física.

Sin embargo, como suele ocurrir con las figuras públicas, no todo fueron halagos hacia Massiel.  Entre los comentarios también aparecieron opiniones negativas y señalamientos relacionados con su forma de mostrarse en redes sociales.

Más de Massiel Carrillo

Lo anterior generó un nuevo debate entre quienes apoyan su libertad de expresión y quienes consideran que sus publicaciones son demasiado provocativas. La controversia llega pocos días después de otro episodio que colocó a Massiel Carrillo en tendencia.

Recientemente, la artista hizo una comparación relacionada con la cantante colombiana Karol G, lo que provocó fuertes críticas de parte de algunos usuarios en redes sociales. Lejos de guardar silencio, Carrillo decidió responder y defender su postura, dejando claro que no teme expresar sus opiniones ni enfrentar las reacciones del público.

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Joseph Baena, hijo del legendario Arnold Schwarzenegger, ha generado miles de reacciones en redes sociales tras compartir un emotivo video.

De hecho, anteriormente también ha respondido a cuestionamientos sobre su imagen y estilo, asegurando que reinventarse forma parte de su evolución personal y artística. Massiel Carrillo es una figura multifacética del entretenimiento guatemalteco. Inició su carrera como presentadora de televisión y con el tiempo amplió su trayectoria como modelo y cantante, consolidando una fuerte presencia digital.

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