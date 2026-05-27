El inquietante capítulo de Los Simpson que inspiró Obsesión

La película de terror "Obsesión" continúa causando sensación en los cines y ahora sorprendió a los fanáticos tras revelarse que su historia nació gracias a un episodio clásico de Los Simpson.
La cinta dirigida por Curry Barker se convirtió en uno de los mayores fenómenos del cine de horror de 2026 gracias a su combinación de suspenso psicológico, terror sobrenatural y una premisa basada en las consecuencias de los deseos. Sin embargo, detrás de la producción existe una inspiración inesperada: un capítulo de "La Casita del Horror".
Actualmente, "Obsesión" ya se encuentra disponible en las carteleras de Guatemala y continúa acumulando comentarios positivos por parte de los amantes del terror.
El episodio de "Los Simpson" que inspiró "Obsesión"
La inspiración surgió específicamente de "La Casita del Horror II", especial de Halloween emitido originalmente en 1991. Dentro de ese episodio aparece el segmento "La pata del mono", donde Homero Simpson compra una mano maldita capaz de conceder deseos, aunque cada petición termina provocando consecuencias desastrosas.
En entrevistas internacionales, Curry Barker explicó que la idea apareció mientras veía una repetición del famoso episodio junto a sus amigos.
"Bart consigue una pata de mono y causa un gran caos", recordó el director de Obsesión al hablar sobre el momento en que encontró la inspiración para la película.
A partir de esa premisa clásica de "ten cuidado con lo que deseas", Barker decidió construir una versión moderna y mucho más oscura para la pantalla grande.
De la "pata del mono" al "One Wish Willow"
Aunque la película mantiene la esencia del famoso relato sobrenatural, el director decidió cambiar el objeto maldito para darle una identidad propia a la historia.
En lugar de utilizar una pata de mono, "Obsesión" presenta el "One Wish Willow", una misteriosa pieza de madera trenzada que concede deseos a quien la rompa.
Sin embargo, como ocurre en el episodio de "Los Simpson", cada deseo tiene un precio aterrador.
La trama sigue a Bear, interpretado por Michael Johnston, un joven obsesionado con conquistar a Nikki, personaje interpretado por Inde Navarrette.
Desesperado por conseguir el amor de la joven, Bear utiliza el objeto maldito para pedir que ella lo ame "más que a nada en el mundo". Pero el deseo pronto se convierte en una auténtica pesadilla cuando Nikki desarrolla una obsesión enfermiza y peligrosa hacia él.
El clásico mensaje de "cuidado con lo que deseas"
La idea central de "Obsesión" proviene del famoso concepto narrativo "ten cuidado con lo que deseas", utilizado durante décadas en historias de terror y fantasía.
El origen moderno de este tipo de relatos suele relacionarse con el cuento "La pata de mono", escrito por W. W. Jacobs en 1902. En la historia original, una familia recibe una pata de mono mágica que concede tres deseos, aunque cada uno termina de manera trágica.
Ese mismo concepto inspiró películas, series y libros a lo largo de los años, incluyendo capítulos de "Los Simpson", "Coraline" y "Cementerio de animales".
Para Barker, la idea resultó atractiva porque explora el lado egoísta de los deseos humanos.
"Cada vez que deseas algo, probablemente sea algo egoísta", explicó el director en otra entrevista al hablar sobre el significado de la película.
De YouTube a Hollywood
Otro detalle que ha llamado la atención es la historia detrás de Curry Barker, quien antes de dirigir "Obsesión" se hizo conocido en internet gracias a videos y sketches publicados en YouTube junto a su amigo Cooper Tomlinson.
Su primer largometraje, "Milk & Serial", fue grabado con apenas 800 dólares y logró captar la atención de los fanáticos del terror en redes sociales.
Ahora, con "Obsesión", Barker pasó de ser creador de contenido digital a dirigir uno de los éxitos cinematográficos más inesperados del año.
Un fenómeno del terror en 2026
Además de las críticas positivas, "Obsesión" también se convirtió en un éxito comercial. La película superó los 75 millones de dólares en recaudación mundial pese a haber sido realizada con un presupuesto inferior a un millón de dólares.
El filme ha sido elogiado por su atmósfera inquietante, sus escenas perturbadoras y la intensidad de las actuaciones principales.
En redes sociales, miles de espectadores aseguran que la película logra mantener tensión constante y deja escenas difíciles de olvidar, algo que la posicionó rápidamente como uno de los títulos de terror más comentados del año.
Ahora, con su llegada a Guatemala, los fanáticos del horror podrán descubrir la inesperada conexión entre "Los Simpson" y una de las películas más perturbadoras de 2026.