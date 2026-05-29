Rutas Alternas Recomendadas por Eventos Masivos en Capital

Autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala emitieron una alerta vial para este sábado 30 de mayo debido a la realización de varios conciertos que podrían generar alta carga vehicular en distintos puntos de la capital.
Según explicó el vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, en un video difundido en redes sociales, uno de los sectores que podría registrar mayor impacto es el área del Estadio Cementos Progreso, en la zona 6, donde recientemente se han desarrollado eventos masivos que atraen a miles de asistentes.
Junior H será el artista que se presentará en el Estadio Cementos Progreso el sábado 30 de mayo. De acuerdo con Montejo, la principal recomendación es que los conductores tomen en cuenta posibles complicaciones en la conexión hacia Chinautla a través del bulevar La Pedrera, una de las rutas que suele registrar incremento de tránsito cuando se realizan actividades de gran magnitud en el sector.
Además, ese mismo día, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias se llevará a cabo el concierto de Diego El Cigala por lo que se espera también congestionamiento en el sector.
A esto se suma el concierto de Edén Muñoz programado para el mismo sábado en el Forum Majadas, por lo que este sector también se verá afectado.
Las autoridades señalaron que la afluencia de vehículos particulares, transporte por aplicación y autobuses puede provocar lentitud en los alrededores de estos recintos y en vías de conexión cercanas.
Por ello, se recomienda a los automovilistas planificar sus desplazamientos con anticipación y considerar rutas alternas para evitar retrasos.
Yandel Sinfónico también reunirá a miles de asistentes
A estas actividades se suma el concierto Yandel Sinfónico, programado para el viernes 29 y sábado 30 de mayo en Explanada 5 Guatemala, antiguo Estadio del Ejército, ubicado en la 12 avenida y Calle Mariscal Cruz de la zona 5.
Debido a la afluencia esperada de asistentes, también podrían registrarse complicaciones viales en los alrededores de la zona 5, especialmente en accesos hacia bulevar La Asunción, 12 avenida, 10 avenida y sectores cercanos al Campo Marte.
Aunque las autoridades no han anunciado cierres totales en el área, se espera incremento considerable en la circulación vehicular durante las horas previas y posteriores a los espectáculos.
Recomendaciones para los conductores
Las autoridades de tránsito recomendaron:
• Salir con suficiente anticipación.
• Utilizar aplicaciones de navegación para monitorear el tráfico en tiempo real.
• Considerar rutas alternas.
• Seguir las indicaciones de agentes de tránsito.
• Utilizar transporte colectivo o servicios compartidos cuando sea posible.
Además, recordaron que la presencia de miles de personas en eventos masivos puede generar cambios dinámicos en la circulación vehicular, por lo que se mantendrá monitoreo constante durante ambos días.