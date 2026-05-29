 Brad Pitt enfrenta demanda de marca de cremas sexuales
Farándula

Brad Pitt es demandado por una marca de cremas para el desempeño sexual

El conflicto surge por la presunta similitud que existe entre el nombre de la línea de skin care del actor y la empresa de las cremas.

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Brad Pitt, Instagram
Brad Pitt / FOTO: Instagram
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Brad Pitt enfrenta una demanda legal en California tras la reciente modificación del nombre de su línea de productos para el cuidado facial, ahora conocida como Beau Domaine. 

La firma californiana Beau D., ubicada en Malibu, acusa al actor de utilizar una denominación demasiado similar, lo que podría generar confusión entre los consumidores y afectar su posicionamiento en el mercado.

Beau D., empresa fundada en 2020, sostiene que la nueva denominación Beau Domaine se asemeja demasiado a su marca, por lo que presentó acciones legales. 

Según el expediente, la compañía lanzó inicial mente una serie de productos de lujo, incluyendo un bálsamo labial y una crema para el desempeño sexual titulada "D. Cream".

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Beau D - Instagram

Esta última se promociona en el sitio web de Beau D. invitando a los usuarios a aplicar el producto con suavidad para obtener máxima hidratación, suavidad y potencia.

La fórmula utiliza ingredientes botánicos como dong quai, epimedium y he shou wu junto con extractos naturales como alga coralina y berenjena.

La línea dirigida por Brad Pitt debutó en 2022 bajo el nombre Le Domaine, en colaboración con una reconocida familia vitivinícola francesa.

La propuesta original emplea ingredientes extraídos de uvas como Grenache, Syrah y Mourvèdre, apuntando al cuidado antiedad para la piel. Tras el lanzamiento, la marca optó en 2024 por rebautizarse como Beau Domaine, decisión que desencadenó el conflicto actual.

Detalles de la demanda y antecedentes del litigio

La denuncia presentada por Beau D. alega competencia desleal y una presunta "falsa designación de origen" en violación del Código de Negocios y Profesiones de California. 

Además, la empresa demandante señala que intentó llegar a un acuerdo privado con la firma de Pitt en tres ocasiones anteriores, sin éxito.

Ahora, Beau D. solicita ante la corte que la línea de Brad Pitt abandone el nombre Beau Domaine y exige una compensación superior a los 75 mil dólares.

La empresa de productos masculinos fue fundada por Brandon Palas, exeditor de publicaciones como Men’s Vogue y Teen Vogue. 

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Brad Pitt - X

Palas apostó desde un inicio por un tono publicitario humorístico y un diseño web original, que incluye un cursor en forma de espermatozoide. "D. Cream" está pensada para contribuir a la producción de colágeno y mejorar la apariencia de la piel masculina, según explica el creador en declaraciones replicadas por AirMail.

Hasta el momento ni Brad Pitt ni ningún representante de su marca han emitido comunicados públicos acerca de la demanda. 

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