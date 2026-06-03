 Bizarrap se une a Toy Story 5: ¿Qué personaje será?
Farándula

Bizarrap aportará su voz a un personaje en Toy Story 5

El rapero argentino debutará en el universo Disney y Pixar con un personaje sorpresa y compartirá escena con Bad Bunny en una nueva entrega de la saga.

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Bizarrap Toy Story, Instagram
Bizarrap Toy Story / FOTO: Instagram
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El universo de Toy Story suma nuevas voces a su próxima entrega con la integración de figuras destacadas como Bizarrap y Bad Bunny.

La esperada quinta película de la saga de Pixar, que se estrenará el 17 de junio, contará con la participación del productor argentino Bizarrap y el cantante puertorriqueño Bad Bunny en el elenco de voces para la versión en español, dirigida a audiencias tanto de España como de Latinoamérica.

Disney ha confirmado que Bizarrap dará vida a un personaje inédito llamado Gnomo de Jardín. Este personaje destaca como un miembro ecléctico y protector de una pequeña comunidad de juguetes olvidados, que residen en una casita abandonada, oculta en un jardín.

 "Soy la voz de "santa de jardín", el nuevo personaje de Toy Story 5 ((última foto)). Lugares impensados a los q se puede llegar haciendo lo q t gusta, capitulo 42 ??gracias @disney x la oportunidad ?", escribió el artista en Instagram.  

La adición del artista argentino a la historia promete aportar frescura y carisma a la franquicia, además de conectar con el público joven, especialmente fans de la música urbana.

Otra de las grandes sorpresas de Toy Story 5 es la confirmada aparición de Bad Bunny, quien dará voz al singular personaje Pizza con Gafas de Sol.

Ambos artistas comparten una escena clave en esta nueva película, presentando un encuentro inesperado entre sus personajes, lo que genera grandes expectativas entre los seguidores de sus carreras y los amantes de la saga animada.

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Bizarrap Toy Story 5 - Instagram

Taylor Swift suma su voz musical

La película no solo brillará por los cameos de reconocidos artistas urbanos; Taylor Swift también dirá presente al componer un nuevo tema exclusivo para la banda sonora de Toy Story 5.

Se trata de la canción ‘I Knew It, I Knew You’, una pieza con tintes country escrita en colaboración con Jack Antonoff, inspirada en el viaje del personaje Jessie, cuya historia comenzó en la segunda entrega de la saga.

La inclusión de Swift suma un atractivo musical que sin duda resonará entre los fans de todas las edades.

En esta nueva etapa, Toy Story 5 apuesta por una combinación de nostalgia y modernidad al integrar en su elenco a artistas galardonados y de amplio alcance global como Bizarrap, ganador de cuatro Premios Latin Grammy y poseedor de cuatro Récords Guinness.

El anuncio de sus papeles refuerza la tendencia de los grandes estudios de acercarse a ídolos de la música para renovar franquicias cinematográficas.

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