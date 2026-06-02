Bad Bunny coquetea con fan y sorprende al novio: ¡video viral!

Bad Bunny está tirando la casa por la ventana, y nunca mejor dicho. El artista ya está en Madrid dando sus 10 esperados conciertos en el Riyadh Air Metropolitano de la capital.
Al Conejo Malo lo acompañaron actrices como Ester Expósito, Clara Galle y María León, además de influencers internacionales como Chiara Ferragni o empresarias como Marta Ortega.
La velada del 31 de mayo también acogió en este segundo escenario a Myke Towers, que también cantó con Bad Bunny como invitado sorpresa.
Un momento inesperado protagonizado por Bad Bunny se volvió viral en redes sociales. Durante un encuentro con fans, el cantante soltó un espontáneo "wow" al saludar a una joven, lo que provocó la inmediata reacción de su novio, quien entre risas gritó:
"¡Es mía!".Lejos de incomodarse, el intérprete respondió con humor: "¡Es tuya, tranquilo!", desatando las carcajadas de los presentes y conquistando a miles de usuarios que celebraron la divertida interacción.
La residencia madrileña de diez conciertos de Benito Antonio Martínez Ocasio, que había iniciado la gira europea con dos estadios en Barcelona pocos días antes, se centra (aunque no solo, también luce Un verano sin ti y YHLQMDLG) en su exitosísimo último álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Grammy a 'Mejor Álbum del Año' y primera vez en la historia por una obra musical en español.
Llega a Toy Story
Bad Bunny es ya parte del universo Toy Story. Hace solo unos días se anunció su fichaje para la quinta parte de la saga de Pixar y ahora sabemos cómo se convirtió en Pizza con Gafas de Sol.
Unas imágenes de 2020, compartidas en redes durante el confinamiento por Covid-19, son las responsables. En concreto, estas imágenes.
Así lo contó la productora Lindsey Collins durante la presentación de la película y anunció también una escena post-crédito con el puertorriqueño como protagonista.
Las imágenes de Bad Bunny poniendo voz a los personajes de la franquicia los pusieron sobre la pista y, cuando llegó el momento de buscar voces para la quinta película de la saga le hicieron la propuesta.
"Pensamos: 'Tal vez, tal vez", dijo Collins, sabiendo que no perdían nada por preguntar. "Y dijo que sí", añadió.
"De alguna manera fue así de fácil y después, cuando estaba en el estudio, hablamos con él... Y dijimos, Vale, hazlo en español... Hazlo en inglés... Hazlo en los dos. Y después empezó a hacer un montón de cosas y fue una maravilla", añadió. "Nos divertimos mucho", dijo durante la presentación antes de añadir: "Y si te quedas al final tendrás un poco más de Bad Bunny".
Pizza con Gafas de Sol, el personaje de Bad Bunny en Toy Story 5, forma parte de un pequeño pero significativo grupo de juguetes olvidados que viven en una casita de juegos al aire libre abandonada.