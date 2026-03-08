Mbappé y Ester Expósito protagonizan rumores de romance

Un inesperado rumor ha sacudido en los últimos días tanto al mundo del espectáculo como al del deporte internacional. El futbolista francés Kylian Mbappé y la actriz española Ester Expósito se encuentran en el centro de la conversación pública luego de que varias publicaciones en redes sociales sugirieran que ambos habrían sido vistos juntos en Europa. Las versiones comenzaron a circular rápidamente entre seguidores y medios de entretenimiento, generando curiosidad por un posible vínculo entre dos figuras muy populares en ámbitos completamente distintos.
Las especulaciones tomaron fuerza cuando el bloguero francés Aqababe afirmó en redes sociales que el delantero del Real Madrid y la intérprete española estarían saliendo. Según esta versión, ambos habrían coincidido primero en Madrid y posteriormente en París, lo que despertó el interés de la prensa y de los fanáticos de ambas celebridades. Aunque los encuentros no han sido confirmados oficialmente, el simple hecho de que dos personalidades tan conocidas pudieran estar compartiendo tiempo juntos fue suficiente para desatar una ola de comentarios en internet.
¿Mbappé y Ester Expósito están en una relación?
El rumor creció aún más cuando algunos testigos aseguraron haberlos visto juntos durante una salida nocturna en la capital francesa. De acuerdo con distintos reportes, la actriz y el futbolista habrían pasado varias horas conversando en un bar ubicado dentro de un hotel cercano a la Torre Eiffel. Algunos relatos incluso señalan que durante la velada ambos se mostraron muy cercanos, lo que llevó a algunos presentes a afirmar que habría habido un beso, una versión que rápidamente se viralizó en redes sociales.
A la par de estos testimonios, comenzaron a circular imágenes y publicaciones que supuestamente mostrarían a ambos en los mismos lugares, lo que alimentó aún más la conversación entre los seguidores. Además, recientemente un usuario de TikTok identificado como @Hsn.psg publicó un video en el que el futbolista y la actriz se reunieron nuevamente para cenar en un lujoso hotel de París. Este detalle llamó la atención debido a que el delantero francés se encuentra actualmente en la ciudad mientras continúa con su proceso de recuperación tras sufrir un esguince en la rodilla.
A pesar de la creciente viralidad del tema, ni Mbappé ni Expósito han confirmado públicamente que exista una relación sentimental entre ellos. Por el momento, todo permanece en el terreno de la especulación. La actriz española, de 26 años, alcanzó fama internacional gracias a su participación en la serie Élite, mientras que Mbappé, de 27, es considerado una de las mayores estrellas del fútbol mundial. De confirmarse, este posible romance uniría a dos figuras muy influyentes en la cultura popular contemporánea.