Horarios de Inauguración Mundial 2026 en Guatemala: Shows

El Mundial 2026 será recordado por romper esquemas: por primera vez en la historia del fútbol, la FIFA organizará tres ceremonias inaugurales en México, Estados Unidos y Canadá, en lugar del tradicional evento único.
La competición arrancará el 11 de junio con un espectáculo global que fusionará fútbol, música y la riqueza cultural de cada país anfitrión.
Esta edición destaca por su "trilogía de inauguraciones", donde cada ciudad sede ofrecerá una experiencia única poco antes del debut de sus selecciones, creando así un ambiente festivo durante dos días seguidos.
De acuerdo con la información oficial de FIFA, la ceremonia de apertura en México comenzará 90 minutos antes del partido inaugural. El duelo entre México y Sudáfrica está programado para la 1:00 de la tarde, hora de Guatemala por lo que el show previo arrancaría alrededor de las 11:30 de la mañana.
Por ello, Shakira y Burna Boy serán los artistas encargados de interpretar Dai Dai, el himno oficial del Mundial 2026.
La inauguración tendrá un fuerte componente musical y cultural. Entre los artistas anunciados por FIFA para la ceremonia en México están
- Alejandro Fernández
- Maná
- Belinda
- Los Ángeles Azules
- Lila Downs
- Danny Ocean
- J Balvin
- Tyla
La combinación de música regional, pop, rock y urbano garantizará una experiencia inolvidable para los asistentes y televidentes.
Más fiesta
La segunda ceremonia de apertura se celebrará en Canadá, enfocándose en la vasta diversidad cultural que caracteriza al país.
El viernes 12 de junio de 2026, Toronto será la sede de este evento en el BMO Field, también a las 2:30 p.m. (hora de Guatemala). Esta inauguración acompañará el partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.
Artistas confirmados:
- Michael Bublé
- Alanis Morissette
- Alessia Cara
- Jessie Reyez
- Nora Fatehi
- Elyanna
- Vegedream
- Sanjoy
- William Prince
El ciclo de inauguraciones culminará en Estados Unidos con un espectáculo de talla mundial, orientado a una audiencia global.
El viernes 12 de junio de 2026, Los Ángeles acogerá esta tercera ceremonia en el SoFi Stadium a las 5:30 p.m. (hora de Guatemala).
Artistas confirmados:
- Katy Perry
- Future
- Anitta
- LISA (BLACKPINK)
- Rema
- Tyla