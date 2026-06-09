He-Man ¿La escena poscréditos anticipa el regreso de She-Ra?

La nueva adaptación de He-Man y los Masters of the Universe llegó a los cines cargada de acción, nostalgia y referencias para los seguidores de la clásica franquicia. Sin embargo, una de las mayores sorpresas no ocurre durante la película, sino después de los créditos finales, donde se revela el personaje que podría tomar el control de la historia en una futura secuela.
La cinta, dirigida por Travis Knight, expande el universo de Eternia y deja abierta la puerta para nuevas aventuras, algo que quedó confirmado con una escena que ya está generando conversación entre los fanáticos alrededor del mundo.
La escena poscréditos que cambia todo
Tras el desenlace de la película, una de las escenas poscréditos muestra a la reina Marlena conversando con Duncan mientras observan el horizonte. Durante el diálogo, Marlena lamenta haber perdido la esperanza de reencontrarse con sus hijos, Adam y Adora.
Duncan intenta tranquilizarla y le sugiere que quizá Adora también regrese algún día. Es entonces cuando aparece una espada muy similar a la legendaria Espada del Poder.
La cámara se aleja lentamente y revela la silueta de una misteriosa mujer con capa y corona. Cuando le preguntan si es Adora, ella responde que ya no utiliza ese nombre. Segundos después se confirma lo que muchos sospechaban: se trata de She-Ra.
El esperado regreso de la hermana de He-Man
La aparición de She-Ra representa uno de los momentos más importantes para los seguidores de la franquicia. El personaje fue introducido originalmente en la década de 1980 como la hermana gemela del príncipe Adam y protagonista de su propia serie animada, She-Ra: Princess of Power.
A lo largo de los años, She-Ra se convirtió en una de las heroínas más populares de la cultura pop, desarrollando una base de seguidores tan sólida como la de He-Man.
Por ello, su aparición en la nueva película fue interpretada como una clara señal de los planes que los estudios tendrían para el futuro de la saga.
Travis Knight confirma su importancia
El director Travis Knight habló recientemente sobre la inclusión del personaje y explicó que su intención era explorar la mayor cantidad posible de elementos del universo de Masters of the Universe.
Según explicó, nunca estuvo seguro de que tendría la oportunidad de regresar a esta franquicia, por lo que decidió incorporar personajes y referencias importantes desde la primera película.
"La hermana de Adam siempre ha sido una parte muy importante de la franquicia", señaló Knight durante una entrevista con ScreenRant.
El cineasta también adelantó que, si una secuela llega a concretarse, She-Ra tendría un papel fundamental dentro de la historia.
Una secuela enfocada en She-Ra
Las declaraciones del director han llevado a muchos seguidores a pensar que la próxima película podría centrarse en la búsqueda de Adora o incluso en una aventura protagonizada por She-Ra.
Esto marcaría un cambio importante para la franquicia, que tradicionalmente ha girado alrededor de He-Man y Skeletor. Sin embargo, la enorme popularidad del personaje y el éxito de adaptaciones recientes han demostrado que She-Ra tiene el potencial suficiente para encabezar una producción propia.
Además, la escena poscréditos deja claro que la heroína ya se encuentra activa y preparada para entrar en acción dentro de este nuevo universo cinematográfico.
El futuro de Masters of the Universe
Por ahora, Amazon MGM Studios no ha anunciado oficialmente una secuela. Sin embargo, la inclusión de She-Ra y las declaraciones de Travis Knight sugieren que los planes para continuar expandiendo la franquicia ya están sobre la mesa.
Mientras los fanáticos esperan novedades, la aparición de la poderosa guerrera de Etheria se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la película y en una de las pistas más claras sobre el rumbo que podría tomar la historia.