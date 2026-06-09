 Profecía de Baba Vanga sobre Mundial 2026: Redes al Rojo
Farándula

La supuesta profecía de Baba Vanga sobre el Mundial 2026 que volvió a encender las redes

A solo días del inicio del Mundial 2026, una supuesta profecía de Baba Vanga volvió a viralizarse en Internet.

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Baba Vanga predicción , Redes sociales
Baba Vanga predicción / FOTO: Redes sociales
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A pocos días de que el balón comience a rodar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, una antigua predicción atribuida a Baba Vanga volvió a convertirse en tendencia en redes sociales y plataformas digitales de todo el mundo.

La teoría cobró fuerza luego de que miles de usuarios relacionaran una supuesta profecía de la famosa vidente búlgara con el torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. La frase que más llamó la atención menciona la aparición de una "nueva luz en el cielo" durante un gran acontecimiento deportivo internacional.

Aunque no existe evidencia verificable que vincule directamente esa predicción con la Copa del Mundo, el tema ha generado curiosidad y debate entre internautas en la antesala del evento futbolístico más importante del planeta.

La misteriosa frase que alimentó las teorías

Según las publicaciones que circulan en internet, Baba Vanga habría anticipado que durante 2026 aparecería una "nueva luz en el cielo" visible durante un evento deportivo de alcance global.

La cercanía del Mundial provocó que muchos usuarios asociaran inmediatamente esa descripción con el torneo que reunirá a 48 selecciones nacionales por primera vez en la historia.

Las especulaciones no tardaron en multiplicarse. Algunos sugieren que podría tratarse de un fenómeno astronómico, mientras que otros consideran que podría referirse a algún acontecimiento tecnológico o incluso a una interpretación simbólica relacionada con el deporte.

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna prueba documental que confirme que Baba Vanga mencionó específicamente al Mundial 2026.

La falta de evidencias no detuvo la viralización

Como ha ocurrido en numerosas ocasiones con las supuestas predicciones de la vidente búlgara, la falta de registros verificables no ha impedido que la historia gane popularidad en redes sociales.

Videos en TikTok, publicaciones en Facebook y debates en X han contribuido a expandir la teoría, especialmente entre quienes siguen de cerca los acontecimientos relacionados con la Copa del Mundo.

Especialistas en historia y comunicación han señalado repetidamente que muchas de las profecías atribuidas a Baba Vanga fueron difundidas años después de su muerte y carecen de documentos originales que permitan confirmar su autenticidad.

A pesar de ello, el fenómeno continúa generando interés debido a la enorme fama que la vidente alcanzó durante décadas.

¿Quién fue Baba Vanga?

Baba Vanga, cuyo nombre real era Vangelia Pandeva Gushterova, nació en 1911 en la actual Macedonia del Norte y falleció en Bulgaria en 1996.

Según la historia popular, perdió la vista durante su infancia tras un accidente provocado por una tormenta. A partir de entonces comenzó a ganar notoriedad por sus supuestas capacidades para predecir acontecimientos futuros.

Durante gran parte del siglo XX recibió visitantes de distintas regiones de Europa del Este que buscaban conocer su visión sobre el futuro.

Con el paso de los años, su figura trascendió fronteras y muchas personas comenzaron a atribuirle predicciones relacionadas con eventos políticos, desastres naturales y acontecimientos internacionales.

Entre mito y realidad

Algunas publicaciones en internet afirman que Baba Vanga predijo acontecimientos como la caída de la Unión Soviética, los atentados del 11 de septiembre o la pandemia de COVID-19. Sin embargo, numerosos investigadores han señalado que muchas de estas interpretaciones fueron elaboradas retrospectivamente y carecen de fuentes fiables.

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Por esa razón, expertos recomiendan analizar este tipo de afirmaciones con cautela y distinguir entre los registros documentados y las teorías difundidas posteriormente en redes sociales.

Hasta ahora, tampoco existe ningún reporte científico o astronómico que indique la ocurrencia de un fenómeno extraordinario relacionado con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, marcando el inicio de la primera edición del torneo organizada conjuntamente por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

El campeonato también hará historia al contar con 48 selecciones participantes y culminará el 19 de julio de 2026 con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

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