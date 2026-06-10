Denuncia de Esme La Chapina: Terrible Experiencia en Resort

Lo que prometía ser una escapada romántica y relajante terminó convirtiéndose en una experiencia que Esme La Chapina no dudó en exponer públicamente en redes sociales. La creadora de contenido guatemalteca compartió varios videos en los que relató los inconvenientes que enfrentó durante un viaje junto a su pareja a un resort turístico en El Salvador.
Según explicó, ambos decidieron disfrutar de unos días de descanso frente al mar, pero desde su llegada comenzaron los problemas. De acuerdo con Esme La Chapina, al momento de realizar el ingreso al hotel les informaron que su habitación no estaba lista, por lo que debían esperar aproximadamente una hora y media adicional para poder ocuparla.
La situación generó molestia, ya que tenían previsto comenzar a disfrutar de las instalaciones desde el momento de su llegada. Sin embargo, la influencer aseguró que el retraso fue apenas el inicio de una serie de inconvenientes que marcaron su estancia.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus seguidores fue la denuncia relacionada con la habitación asignada. Según explicó, ella y su pareja habían pagado por una habitación con vista al mar, pero al ingresar se encontraron con una vista completamente diferente a la ofrecida durante el proceso de reserva.
Más de la experiencia de Esme La Chapina
A través de sus historias y publicaciones, Esme mostró imágenes del lugar y expresó su inconformidad al considerar que el servicio recibido no correspondía a lo contratado. La situación generó una ola de comentarios en redes sociales sobre la situación que vivió la joven.
Muchos usuarios respaldaron su reclamo y señalaron que los establecimientos turísticos deben cumplir con las condiciones prometidas a los clientes, especialmente cuando se trata de paquetes o habitaciones con características específicas.
La guatemalteca también evidenció otro problema que encontró dentro de la habitación en la que estaba. Según mostró en video, el agua se filtraba en una de las áreas del alojamiento, una situación que calificó como inaceptable para un resort que promociona servicios de alta calidad.