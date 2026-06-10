Raschel Paz, Miss Guatemala, pide oraciones por ella

Raschel Paz, actual Miss Guatemala, sorprendió a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje. En el clip compartido en sus redes pidió que oren por ella mientras atraviesa un momento decisivo en su vida personal y profesional.
La joven reveló que recibió una importante invitación para modelar en Nueva York, una oportunidad que representa un nuevo reto en su carrera. Sin embargo, lejos de mostrar únicamente entusiasmo, confesó que la noticia también la llevó a experimentar sentimientos de estrés, incertidumbre y miedo ante la responsabilidad que implica asumir otro desafío.
@raschel
Oren por mí❤️♬ sonido original - raschel
A través de un video compartido en sus plataformas digitales, Raschel Paz explicó que inicialmente tenía otros planes para este viaje. Su intención era aprovechar el tiempo para estudiar, trabajar y relajarse, pero la propuesta profesional cambió por completo el rumbo de sus días y la obligó a replantear sus prioridades.
"Me sentí abrumada y estresada", confesó la guatemalteca, quien aseguró que durante varios momentos se cuestionó si realmente sería capaz de enfrentar todo lo que se le estaba presentando. Según explicó, comenzó a escuchar pensamientos negativos que le hacían creer que debía elegir entre una oportunidad y otra, lo que incrementó aún más la presión que sentía.
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Fue entonces cuando ella decidió salir a correr para despejar su mente y reconectar con su fe. Durante ese momento de reflexión, aseguró que comprendió que el miedo no debía tener el control de sus decisiones.
Para ella, las oportunidades llegan como pruebas que permiten demostrar fortaleza, confianza y capacidad para superar obstáculos. La también modelo destacó que muchas personas atraviesan situaciones similares cuando se enfrentan a cambios importantes en sus vidas.
Por ello, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de motivación a quienes se sienten paralizados por el temor o la incertidumbre. Raschel afirmó que la fe ha sido una pieza fundamental para encontrar tranquilidad y recordó que, en su experiencia, los desafíos no deben verse como barreras imposibles de superar.
Más bien, considera que cada reto representa una oportunidad para crecer y descubrir nuevas capacidades.