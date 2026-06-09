 ¿Fantasma o IA? Captan entidad paranormal en Quetzaltenango
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¿Fantasma o inteligencia artificial? Entidad paranormal es captada en Quetzaltenango

Un video grabado mientras una joven de Quetzaltenango dormía ha desatado un intenso debate en redes sociales.

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Quetzaltenango, Quetzaltenango
Quetzaltenango / FOTO: Quetzaltenango
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Un video que circula en redes sociales ha provocado miles de reacciones entre usuarios guatemaltecos y de otros países.  El clip muestra un momento que muchos califican como inquietante: una joven de Quetzaltenango duerme tranquilamente mientras una cortina parece moverse sola dentro de la habitación.

Lo que más ha llamado la atención es la reacción inmediata de su perro, que se encuentra acostado a su lado. Las imágenes, que se han viralizado rápidamente en plataformas como TikTok, Facebook e Instagram, han generado una intensa discusión sobre lo que realmente ocurrió.

@soyeljuliolopez

​⚠️ ¿UN POLTERGEIST EN GUATEMALA? 🇬🇹💀 ​¡ACECHADA EN LA OSCURIDAD DE XELA! 🇬🇹👁️ Atención, legión: desde Quetzaltenango, Guatemala, me hacen llegar una de las evidencias caseras más aterradoras de los últimos días. Una mujer se encontraba profundamente dormida en su habitación, totalmente ajena al horror que estaba por manifestarse a sus espaldas: la cámara captó el momento exacto en que una cortina se mueve bruscamente, siendo jalada con fuerza por una fuerza invisible. 😱💨 ​En este reportaje analizamos el metraje donde se nota claramente que las ventanas estaban cerradas y no había corrientes de aire que explicaran semejante sacudida. La violencia con la que es jalada la tela demuestra una intención clara de llamar la atención o de intimidar. Despertar y descubrir en tus grabaciones que algo o alguien estuvo parado al lado de tu cama mientras dormías es una experiencia que te cambia la vida. Tienes que ver el movimiento y juzgarlo tú mismo. 💀🕯️ ​¿Será un espíritu atrapado en esa vivienda o una entidad poltergeist que busca manifestar su fuerza? ​¿Qué harías si descubres que algo jala las cosas en tu cuarto mientras duermes? Te leo en los comentarios. 👇 #eljuliolopez #guatemala #miedo #paranormal #terror

♬ Hoist the Colours - Colm R. McGuinness

Mientras algunos aseguran que se trata de un fenómeno extraño captado por una cámara de seguridad, otros creen que el video pudo haber sido creado o modificado con herramientas de inteligencia artificial. En el clip se observa a la joven descansando en su cama durante la noche. De repente, la cortina ubicada cerca de ella comienza a moverse, lo que provoca que el perro levante la cabeza y permanezca atento a lo que sucede.

La reacción del animal ha sido uno de los aspectos más comentados, ya que muchos usuarios consideran que los perros suelen detectar movimientos o sonidos antes que las personas. Sin embargo, en plena era de la inteligencia artificial, varios internautas han puesto en duda la autenticidad del material.

Más del video de Quetzaltenango

Algunos señalan que la calidad de la grabación y ciertos detalles visuales podrían indicar que se trata de una creación digital, mientras que otros afirman que no existen pruebas suficientes para llegar a esa conclusión.Los comentarios no tardaron en inundar las publicaciones donde se comparte el video. Entre las reacciones se pueden leer mensajes de personas que aseguran haber vivido experiencias similares, mientras que otros se lo toman con humor y realizan bromas.

También hay quienes consideran que la explicación podría ser mucho más simple de lo que parece.

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Lo que parece una idea sacada de una película de ciencia ficción podría convertirse en realidad.

Corrientes de aire, movimientos naturales de la tela o incluso algún factor fuera del encuadre podrían haber provocado el movimiento de la cortina sin necesidad de recurrir a teorías sobrenaturales. Lo cierto es que el video de la joven de Quetzaltenango continúa acumulando reproducciones y compartidos.

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