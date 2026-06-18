 El actor Sergio Corona ha vivido todos los Mundiales

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
62
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Farándula

¡Le gana a Chabelo! El nuevo actor “inmortal” que ha vivido todos los mundiales

Con 97 años, Sergio Corona se convierte en el testigo más longevo de la historia de los mundiales de futbol.

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Sergio Corona, Instagram
Sergio Corona / FOTO: Instagram
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Sergio Corona ha dejado huella en la historia del espectáculo mexicano y ahora presume una marca casi inalcanzable: haber vivido los 23 torneos mundiales de futbol organizados por la FIFA

A sus 97 años, Sergio Corona es testigo viviente de este evento global desde la primera edición, celebrada en Uruguay en 1930.

Nacido el 7 de octubre de 1928 en Pachuca, Hidalgo, Sergio Corona ha sido referencia obligada en la cultura mexicana durante más de siete décadas. Su larga y exitosa carrera le abrió paso en teatro, cine y televisión, consolidándolo como uno de los rostros más queridos por diversas generaciones.

Desde niño, Sergio Corona vio crecer la fiebre mundialista, experimentando cada uno de los 23 torneos que la FIFA ha celebrado hasta la fecha.

El artista comparte con pocas personas en el mundo el privilegio de haber sido testigo cercano de todos estos eventos futbolísticos, cuya edición más reciente se disputa entre México, Estados Unidos y Canadá.

La vida de Sergio Corona se ha desarrollado en paralelo a la evolución del fútbol internacional. Dos años después de su nacimiento, el mundo fue testigo de la primera Copa Mundial. Su longevidad sigue sorprendiendo a la audiencia y a los internautas que comparan los récords de vida de figuras icónicas del país.

Foto embed
Sergio Corona - Instagram

Sergio Corona y el Mundial

Mientras las redes sociales constantemente discuten la longevidad de celebridades mexicanas, el nombre de Xavier López "Chabelo" siempre fue uno de los más mencionados hasta su fallecimiento, en marzo de 2023 a los 88 años.

Sergio Corona ha cultivado una carrera diversa y versátil, que abarca cine, radio, televisión y teatro a lo largo de más de 70 años. Ha trabajado en numerosas películas, series y producciones teatrales.

En años recientes, su papel de "Don Tomás" en la exitosa serie "Como Dice el Dicho" incrementó todavía más su popularidad, acercándolo a nuevas audiencias y demostrando su vigencia en la industria.

Por lo tanto su recorrido mundialista ha transcurrido de esta manera, desde su nacimiento hasta el actual Mundial 2026:

  • Uruguay 1930 — 1 año
  • Italia 1934 — 5 años
  • Francia 1938 — 9 años
  • Brasil 1950 — 21 años
  • Suiza 1954 — 25 años
  • Suecia 1958 — 29 años
  • Chile 1962 — 33 años
  • Inglaterra 1966 — 37 años
  • México 1970 — 41 años
  • Alemania Federal 1974 — 45 años
  • Argentina 1978 — 49 años
  • España 1982 — 53 años
  • México 1986 — 57 años
  • Italia 1990 — 61 años
  • Estados Unidos 1994 — 65 años
  • Francia 1998 — 69 años
  • Corea del Sur y Japón 2002 — 73 años
  • Alemania 2006 — 77 años
  • Sudáfrica 2010 — 81 años
  • Brasil 2014 — 85 años
  • Rusia 2018 — 89 años
  • Catar 2022 — 93 años
  • Norteamérica 2026 — 97 años

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