El actor Sergio Corona ha vivido todos los Mundiales

Sergio Corona ha dejado huella en la historia del espectáculo mexicano y ahora presume una marca casi inalcanzable: haber vivido los 23 torneos mundiales de futbol organizados por la FIFA.
A sus 97 años, Sergio Corona es testigo viviente de este evento global desde la primera edición, celebrada en Uruguay en 1930.
Nacido el 7 de octubre de 1928 en Pachuca, Hidalgo, Sergio Corona ha sido referencia obligada en la cultura mexicana durante más de siete décadas. Su larga y exitosa carrera le abrió paso en teatro, cine y televisión, consolidándolo como uno de los rostros más queridos por diversas generaciones.
Desde niño, Sergio Corona vio crecer la fiebre mundialista, experimentando cada uno de los 23 torneos que la FIFA ha celebrado hasta la fecha.
El artista comparte con pocas personas en el mundo el privilegio de haber sido testigo cercano de todos estos eventos futbolísticos, cuya edición más reciente se disputa entre México, Estados Unidos y Canadá.
La vida de Sergio Corona se ha desarrollado en paralelo a la evolución del fútbol internacional. Dos años después de su nacimiento, el mundo fue testigo de la primera Copa Mundial. Su longevidad sigue sorprendiendo a la audiencia y a los internautas que comparan los récords de vida de figuras icónicas del país.
Sergio Corona y el Mundial
Mientras las redes sociales constantemente discuten la longevidad de celebridades mexicanas, el nombre de Xavier López "Chabelo" siempre fue uno de los más mencionados hasta su fallecimiento, en marzo de 2023 a los 88 años.
Sergio Corona ha cultivado una carrera diversa y versátil, que abarca cine, radio, televisión y teatro a lo largo de más de 70 años. Ha trabajado en numerosas películas, series y producciones teatrales.
En años recientes, su papel de "Don Tomás" en la exitosa serie "Como Dice el Dicho" incrementó todavía más su popularidad, acercándolo a nuevas audiencias y demostrando su vigencia en la industria.
Por lo tanto su recorrido mundialista ha transcurrido de esta manera, desde su nacimiento hasta el actual Mundial 2026:
- Uruguay 1930 — 1 año
- Italia 1934 — 5 años
- Francia 1938 — 9 años
- Brasil 1950 — 21 años
- Suiza 1954 — 25 años
- Suecia 1958 — 29 años
- Chile 1962 — 33 años
- Inglaterra 1966 — 37 años
- México 1970 — 41 años
- Alemania Federal 1974 — 45 años
- Argentina 1978 — 49 años
- España 1982 — 53 años
- México 1986 — 57 años
- Italia 1990 — 61 años
- Estados Unidos 1994 — 65 años
- Francia 1998 — 69 años
- Corea del Sur y Japón 2002 — 73 años
- Alemania 2006 — 77 años
- Sudáfrica 2010 — 81 años
- Brasil 2014 — 85 años
- Rusia 2018 — 89 años
- Catar 2022 — 93 años
- Norteamérica 2026 — 97 años