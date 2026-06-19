Marisol Olmedo: Albañil y Aspirante a la Más Sexy del Mundial 2026

Marisol Olmedo, conocida como "La Madrina de la Guaraní", emerge como la figura que promete robarse las miradas en el Mundial 2026.
Mientras el fútbol se vive con pasión en la cancha, en las gradas se libra otra competencia donde modelos e influencers buscan alcanzar el estrellato internacional.
El recuerdo de Ivana Knoll, apodada como la mujer más fotografiada de Qatar 2022, sigue fresco entre los aficionados, pero una nueva figura paraguaya está lista para reclamar el centro de atención.
La historia reciente de los mundiales también la protagonizó Larissa Riquelme, quien en Sudáfrica 2010 cautivó al público mundial con su entusiasmo y carisma en las tribunas.
Aquel año, sus imágenes celebrando y apoyando a Paraguay se volvieron virales, llevando su popularidad a niveles globales. Siguiendo los pasos de Riquelme y Knoll, Marisol Olmedo busca ahora consolidarse como la próxima gran musa de la afición.
La competencia dentro y fuera de la cancha continuará, y todo apunta a que la figura de Marisol Olmedo cobrará aún más fuerza conforme Paraguay avance en el Mundial 2026.
Una paraguaya que desafía estereotipos
Marisol Olmedo no es solo modelo y empresaria; su experiencia como albañil la convierte en una personalidad única dentro del universo de las hinchas mundialistas.
Conocida por su apodo "La Madrina", viajó hasta Estados Unidos para animar a la selección de Paraguay en los encuentros amistosos y, en cada aparición, deja claro su sentido de pertenencia y orgullo nacional.
"Me siento muy halagada de ser conocida internacionalmente. Me encanta ser quien soy. Luché para llegar hasta donde estoy ahora", asegura Marisol, quien lleva consigo una selección de hasta 15 prendas distintas diseñadas en honor a los colores de Paraguay para mostrar su apoyo incondicional durante los encuentros del Mundial.
El camino de Marisol Olmedo no ha estado exento de controversias. Su amor por la selección paraguaya la llevó a protagonizar una polémica cuando, durante una sesión audiovisual, se mostró montando un caballo pintado con los colores de la bandera guaraní.
Las imágenes desataron críticas y la Dirección Nacional de Defensa Animal inició una investigación después de que agrupaciones animalistas reclamaran un posible caso de maltrato. Marisol respondió públicamente destacando que utilizó pinturas no tóxicas para proteger al animal, aunque el episodio generó un intenso debate en redes sociales.